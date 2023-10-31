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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذه الأسباب.. احذر تناول الشاي الفتلة

صدى البلد

يعد الشاي أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، نظرًا لمذاقه ورائحته وفوائده الصحية المحتملة. ومع ذلك، ليست كل طرق شرب الشاي متساوية، وعلى الرغم من أن أكياس الشاي توفر الراحة، إلا أن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي قد تدفعك إلى إعادةالنظر في استخدامها.

 

قد تكون أكياس الشاي مريحة في الاستخدام ولكنها تأتي مع العديد من العيوب، بما في ذلك الشاي ذو الجودة المنخفضة، والتنوع المحدود،والمخاوف البيئية.

 

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من أكياس الشاي على مواد كيميائية ضارة مثل الإبيكلوروهيدرين ومبيض الكلور الذي يمكن أن يتسرب إلى الشاي، بحسب ما نشر موقع "cookist”.

ويوفر اختيار أوراق الشاي السائبة جودة أفضل وخيارات نكهة أكثر ومخاطر صحية أقل، مما يجعله خيارًا ممتازًا لعشاق الشاي.


 

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أقل جودة

تحتوي أكياس الشاي غالبًا على ما يُعرف باسم "غبار الشاي" أو "المراوح"، وهي في الأساس بقايا أوراق الشاي السائبة عالية الجودة،يمكن أن تؤدي هذه الجزيئات الصغيرة إلى كوب شاي أقل نكهة وأقل عطرية مقارنة بالأصناف ذات الأوراق السائبة.

 

تنوع محدود

عندما تعتمد فقط على أكياس الشاي، فإنك غالبًا ما تقصر نفسك على مجموعة محدودة من النكهات، فقد تقدم أنواع الشاي السائبة تشكيلةواسعة، مما يسمح لك باستكشاف الخلطات الغريبة والعروض الموسمية التي لا يمكنك العثور عليها في أكياس.

مخاوف بيئية

تحتوي العديد من أكياس الشاي على جزيئات بلاستيكية، سواء في الكيس نفسه أو أثناء عملية الغلق، وهو أمر ليس سيئًا للبيئة فحسب، بليمكن أيضًا أن يؤدي إلى إطلاق جسيمات بلاستيكية دقيقة في كوبك.

ويضمن اختيار الشاي ذو الأوراق السائبة أنك لا تساهم في التلوث البلاستيكي وتتجنب أيضًا المخاطر الصحية المحتملة.


 

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مذاق ضعيف 

تعمل أكياس الشاي على تضييق أوراق الشاي، مما يحد من قدرتها على التمدد بشكل كامل أثناء عملية التخمير، وهذا يمنع استخلاص المجموعة الكاملة من النكهات والروائح، مما يؤدي إلى الحصول على كوب شاي أقل إرضاءً.

 

التعرض للمواد الكيميائية

غالبًا ما تتم معالجة أكياس الشاي الورقية بمادة الإبيكلوروهدرين، وهو مركب موجود أيضًا في المبيدات الحشرية ومعروف بأنه يسببالسرطان لدى الحيوانات. ولسوء الحظ، يصبح نشطًا عند ملامسته للماء الساخن! إذا كانت أكياس الشاي لديك بيضاء بشكل ملحوظ، فمنالمحتمل أنها قد تم تبييضها بالكلور أيضًا!

يتم تبييض بعض أكياس الشاي أو معالجتها بمواد كيميائية أخرى لمنحها مظهرًا نقيًا، ومن المحتمل أن تتسرب هذه المواد الكيميائية إلىالشاي أثناء عملية التخمير، مما يسبب مخاوف صحية.

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