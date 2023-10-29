أين يعيش الفلسطينيون؟.. هل تغيرت آراء بيرس مورجان وانحاز لأهل غزة؟

بات الوضع في غزة لا يحتمل، فقد حركت أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي الدماء الراكدة في عروق مسانديها وتبدلت بعض آرائهم تجاه مايدور ضد الشعب الفلسطيني، فكانت الساعات الأخيرة شاهدة على نقد "بيرس مورجان" لأفعال إسرائيل الوحشية.

منذ السابع من أكتوبر الجاري، كان المذيع البريطاني الشهير "بيرس مورجان" منحاًزا بشكل قاطع للجانب الإسرائيلي، ولكن مؤخرًا أصبح الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "x” منصة بيرس مورجان، لنقد إسرائيل بعد قطع الإنترنت والاتصالات بـ غزة



وعلق "بيرس مورجان" على فيديو للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلًا: "كيف يفترض بهم سماع هذه الرسالة إذا قطعت قدرتهم على التواصل؟".



https://x.com/piersmorgan/status/1718260638370443677?s=46





كما أعاد نشر مقطع فيديو مصور لـ الدمار الشامل التي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة بـ منازل المواطنين، وعلق مورجان: "أين سيعيش هؤلاء الفلسطينيون عندما تنتهي الحرب؟ يتم تدمير الكثير من منازلهم، هل لدى إسرائيل إجابة؟ هل هذا يهم؟".





https://x.com/piersmorgan/status/1718255501203611912?s=46





وعلى الرغم من حزن بوريس مورجان على ما يحدث في غزة على يد إسرائيل، إلا أنه لم ينفك عن إدانة حركة حماس على ما قامت به في 7 أكتوبر، ووصفها بالإرهاب.





https://x.com/piersmorgan/status/1718198085858320437?s=46