بعدما فاتتها الطائرة.. مسافرة تقوم بتصرف متهور على مدرج المطار

في صالات المطارات وعلى متن الطائرات تحدث الكثير من المواقف من قبل المسافرين منها ما هو مقبول وآخر غير ذلك، فقد قررت مسافرة الركض على مدرج المطار في محاولة جريئة لمنع الطائرة من الإقلاع وتركها خلفها.

وكتب شاهد عيان سايمون هيلز في منشور على فيسبوك يصف الحادث المضحك الذي وقع يوم الأربعاء في مطار كانبيرا في منطقة ماجورا الأسترالية: "من الواضح أن السيدة التي فاتتها رحلتها اعتقدت أنها لا تزال قادرة على اللحاق بها".

وفقًا لـ شاهد العيان، تجاوزت المرأة الأمن ونزلت إلى المدرج لمحاولة إيقاف رحلة طيران تابعة لشركة QantasLink متجهة إلى أديلايد.

وفي اللقطات المروعة، يمكن رؤية السيدة مجهول الهوية وهي على المدرج وتحاول الإبلاغ عن الطيار كما لو كان ينادي سيارة أجرة.

وغني عن القول أن المارة أصيبوا بالذهول من المشهد الغريب الذي يستحضر شخصية في فيلم كوميدي رومانسي تحاول منع حبيبتهم من المغادرة.

يتذكر هالز قائلاً: "إنها تحاول الصراخ في وجه الطيار، وتحاول جذب انتباهه والقفز، كان الأمر غريباً"، وأضاف زميله الشاهد دينيس بيليتش، الذي قام بتصوير الحادث المضحك: "كان الناس مترددين بعض الشيء، ويبدو أنهم لم يعرفوا ما يجب عليهم فعله".

ولحسن الحظ، أوقف الطيار المحرك، وبعد ذلك ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على المسافرة المتهورة.

ونتيجة لسلوك المرأة المتهورة على المدرج، تأخرت جميع الرحلات الجوية لمدة 10 دقائق، لكن العمليات عادت منذ ذلك الحين إلى طبيعتها.