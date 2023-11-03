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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر خطير .. ماذا وجد العلماء في باطن الأرض؟

صدى البلد

في باطن الأرض أسرارعن نشأة الكوكب وبداياته، فمؤخرًا توصل الباحثون إلى  إن النقط الغامضة التي تكمن على عمق أكثر من 1000 ميل تحت الأرض قد تكون بقايا كوكب بحجم المريخ اصطدم بالأرض في النظام الشمسي المبكر وأنتج وابلًا من الحطام الذي شكل القمر.

ووفقا للنظرية الرائدة للعلماء، تم إنشاء القمر قبل حوالي 4.5 مليار سنة عندما اصطدم كوكب أولي قديم يدعى ثيا بالأرض، في ذلك الوقت، كان كوكبنا لا يزال رضيعًا، ويبلغ حجمه حوالي 85٪ فقط من حجمه اليوم.

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كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام النظري إلى ذوبان جزء كبير من الأرض وثيا، والتي تحولت إلى أرض جديدة أكبر حجمًا. وفي الوقت نفسه، انفجرت كميات هائلة من الغبار والصخور في المدار حيث اجتمعت معًا لتكوين القمر.

في حين يجد العديد من العلماء أن سيناريو الاصطدام العملاق مقنع، فقد استمر البحث عن أدلة تدعم النظرية، وليس أقلها أي علامات مميزة لاصطدام عنيف لا يزال من الممكن العثور عليها حتى اليوم.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، حول فريق دولي من الباحثين انتباههم إلى نقطتين بحجم القارة مدفونتين في أعماق عباءة الأرض، أسفل أفريقيا والمحيط الهادئ.

وتم اكتشاف النقط، المعروفة تقنيًا باسم المقاطعات الكبيرة ذات السرعة المنخفضة أو LLVPs، في الأصل من قبل علماء الزلازل، لكن أصولها لم تكن واضحة أبدًا.

استخدم الباحثون بمن فيهم الدكتور تشيان يوان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا والبروفيسور "هونغ بينغ دينغ" من مرصد شنغهاي الفلكي، وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم، عمليات محاكاة حاسوبية للتأثير العملاق وتيارات الحمل الحراري داخل الأرض لاستكشاف كيفية حدوث الكارثة. قد تكشفت الحدث.

ووفقًا لعمليات المحاكاة، كان من الممكن أن يؤدي الاصطدام إلى إذابة النصف العلوي من عباءة الأرض، مما يسمح لجزء كبير من ثيا، ربما 10%، باختراق الكوكب بشكل أكبر والغوص تدريجيًا نحو القلب.


وعلى مدار الـ 4.5 مليار سنة التالية، كان من الممكن أن تتحرك الصخور الموجودة في ثيا بسبب الحمل الحراري داخل الأرض، وتشكل في نهاية المطاف النقط الموجودة اليوم.

وتقع النقط، التي يُعتقد أنها أكثر كثافة قليلًا من صخور الوشاح المحيطة، بالقرب من الحدود مع قلب الأرض، على بعد حوالي 1800 ميل.

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وقال يوان لصحيفة الجارديان: "على حد علمي، فإن عملنا هو أول من اقترح هذه الفكرة"، فيما يحتاج العلماء إلى إمدادات صحية من صخور القمر لمعرفة ما إذا كانت النقط المدفونة هي بالفعل بقايا ثيا القديمة.

وقد تظهر هذه الصخور في السنوات المقبلة، حيث تمضي وكالات الفضاء في خططها لإقامة وجود طويل الأمد على القمر استعدادًا لرحلات لاحقة إلى المريخ.

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