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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بركان عملاق يستعد للانفجار في أمريكا ويصل تدميره لأوروبا.. ما القصة؟

صدى البلد

لم يشهد البشر المعاصرون قط ثورانًا بركانيًا هائلًا، ولو أنهم شهدوا ذلك، فام يكونوا هنا اليوم، وذلك لأن مثل هذاالانفجار من المرجح أن يغير اتجاه الكوكب ويرسله إلى مسار مختلف تمامًا.
 

فقد تختلف البراكين العملاقة عن البراكين العادية من حيث أن ثورانها يبلغ 8 درجات على مؤشر انفجار البركان (VEI)، مما يعني أنه فيوقت ما، ثارت أكثر من 1000 كيلومتر مكعب (240 ميلًا مكعبًا) من المواد.


 

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حدث آخر ثوران كبير في 27 أغسطس 1883 في إندونيسيا، عندما انهارت جزيرة كراكاتوا تقريبًا على نفسها وتسببت في حدوثتسونامي هائل.


 

ومع ذلك، فإن كراكاتوا هو زلزال منتظم، وعلى عكس أبناء عمومته "الفائقين" مثل كالديرا يلوستون في الولايات المتحدة، وهو بركان هائلحذر منه العلماء لعقود من الزمن، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي اكسبريس" البريطانية.


 

بدأ النشاط البركاني لأول مرة في منطقة متنزه يلوستون الوطني منذ حوالي مليوني سنة. في ذلك الوقت، ارتفعت الصخور المنصهرة - الصهارة - من أعماق الأرض وأنتجت ثلاثة انفجارات كارثية أقوى من أي انفجارات في تاريخ العالم المسجل.


 

لحسن الحظ، لم تشهد يلوستون أي شيء من هذا القبيل منذ ذلك الحين، على الرغم من استكشاف نشاطها البركاني المحتمل خلال الفيلمالوثائقي القصير "ماذا لو"، "ماذا لو اندلع بركان يلوستون غدًا؟"


 

هنا لاحظ الراوي: "في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة، يستعد أحد أكبر البراكين في العالم للانفجار. إذا قررت يلوستون أن تثور، فإنالنتائج ستكون مدمرة.


 

"لقد ثار البركان ثلاث مرات خلال الثلاثة ملايين سنة الماضية مما دفع بعض الناس إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي لنا أن نقلق بشأنثوران آخر في المستقبل القريب. ولكن إذا حدث الثوران غدًا وكنت تعيش في أمريكا الشمالية، فسيكون هناك ثوران فعليًا، لا شيء يمكنك القيام به للاستعداد."

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يمكن أن يعني المستقبل القريب من الناحية الجيولوجية مئات الآلاف من السنين، لكن الفيلم الوثائقي نظر في الوضع الافتراضي الذي نفثتفيه الحمم البركانية في يلوستون.


 

لن يتحول جزء كبير من الصهارة في يلوستون إلى حمم بركانية لأن شدة الانفجار ستجبر معظمها على الانطلاق في السماء.


 

في حين أنها أخبار جيدة لأولئك الموجودين في المنطقة المجاورة لها، إلا أنها لا تزيل المخاطر والمخاطر المرتبطة بنوع مختلف من الانفجاراتالبركانية.


 

ومن شأنه في الواقع أن يسبب المزيد من الضرر، حيث يرسل أعمدة من الرماد عبر الولايات المتحدة وكندا، وحتى أوروبا.


 

وسيموت عشرات الملايين من الأشخاص في دائرة نصف قطرها 1000 كيلومتر (621 ميلاً)، حيث بمجرد استنشاق الرماد سيشكل خليطًايشبه الأسمنت في الرئتين ويسبب الاختناق.


 

وفي الوقت نفسه في الخارج، قد تنهار المباني، حيث يكفي 30 سم فقط (12 بوصة) من الرماد لانهيار الأسطح.


 

وسيظل الرماد يشكل خطرا على الحياة خارج نطاق الألف كيلومتر، حيث يستقر سنتيمتر واحد على الأقل من المواد السامة.


 

سيشهد العالم تغيرات هائلة في درجات الحرارة بسبب الغطاء السحابي المستمر، حيث تنخفض بنحو 10 درجات مئوية وتستمر لمدة تصلإلى 10 سنوات، مما يسبب ما يعرف بالشتاء البركاني.


 

سوف يدمر الرماد المحاصيل، وكذلك إمدادات المياه ومعظم الإمدادات الطبيعية الحيوية الأخرى التي يعتمد عليها البشر.


 

تشير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إلى أن يلوستون تتصرف كما فعلت طوال المائة والأربعين عامًا الماضية.

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