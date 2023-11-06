أقدم من أهرامات الجيزة.. أول هرم بناه الإنسان يقع تحت أرض هذه الدولة

عثر الخبراء على هرم عملاق تحت الأرض مختبئ أسفل أحد التلال في إندونيسيا، وهو أقدم بكثير من ستونهنج أو أهرامات الجيزة، وربما ينافس أقدم الهياكل الصخرية التي بنتها أيدي الإنسان على الإطلاق.



تعتبر التلال الاستثنائية للهياكل الحجرية القديمة في جزيرة جاوة الغربية مقدسة لدى السكان المحليين، الذين يطلقون على هذا النوع من الهياكل اسم "punden berundak"، أي الهرم المدرج، نسبة إلى المدرجات التي تؤدي إلى قمته.

بالكاد قام علماء الآثار بمسح سطح الموقع، ومع ذلك فهو يتشكل بالفعل ليكون شهادة رائعة على براعة الإنسان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ومن المحتمل أن يكون جونونج بادانج هو أقدم هيكل هرمي في العالم، تم بناؤه فوق بركان خامد قبل فجر الزراعة أو الحضارة كما نعرفها.

ووفقا لبيانات جديدة من علماء في إندونيسيا، فمن الممكن أن يخفي الجزء الداخلي منه غرفًا كبيرة مفتوحة مليئة بالمجهول.

يشير التحليل الشامل لجونونج بادانج، والذي يعني "جبل التنوير" باللغة المحلية، إلى أن الحضارة القديمة نحت بدقة التل الطبيعي المكونمن الحمم البركانية لتشكل هيكل يشبه الهرم.

يشير التأريخ الأول للموقع بالكربون المشع إلى أن البناء الأولي بدأ في وقت ما في العصر الجليدي الأخير، أي قبل أكثر من 16000 سنةمن الوقت الحاضر وربما يعود إلى 27000 سنة مضت.





ولوضع ذلك في الاعتبار، يعتبر "غوبيكلي تيبي" وهو عبارة عن تجمع حجري ضخم يقع في تركيا الحالية، أقدم مغليث معروف في العالم،ويعود تاريخها إلى 11000 سنة مضت.





ونتائج الدراسة الحالية على Gunung Padang تأتي بعد سنوات عديدة من التحليل الدقيق.