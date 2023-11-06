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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خلي بالك.. 6 أخطاء تبعدك عن الوظيفة المثالية

صدى البلد

يرتكب الكثير أخطاء فادحة في حساباتهم الشخصية على موقع "لينكد إن" دون أن يدرك أحد ذلك، مما يؤدي إلى إبعاد مسئولي التوظيف عن اختيارهم في الوظيفة المناسبة، فهذا ما تقوله "راشيل كامبل" خبيرة البحث عن الوظائف، والمديرة الإدارية في شركة التوظيف Michael Page & Page Personnel South Regions.

وفقًا لإحصائيات LinkedIn، يستخدم خمسة ملايين مسؤول توظيف LinkedIn بشكل نشط للعثور على المواهب، ويتم تعيين ثمانية أشخاص عبر LinkedIn كل دقيقة، لذا فإن ترك ملف تعريف مهمل يمكن أن يؤدي إلى أبعادك عن الوظيفة المناسبة.

تقول "كامبل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"حتى لو لم تكن تبحث بشكل نشط، فإن تحديث ملفك الشخصي يعد ممارسة جيدة لأنك لا تعرف أبدًا ما إذا كان الدور الذي تحلم به هو قاب قوسين أو أدنى".

قال كامبل إن موقع LinkedIn يميل إلى احتلال مرتبة عالية جدًا في نتائج البحث، لذلك غالبًا ما يكون هذا هو أول ما يراه مسؤول التوظيف عندما يبحث عن اسمك على Google.

وأضافت: "يبحث القائمون على التوظيف في الملفات الشخصية أكثر من أي وقت مضى للعثور على المواهب المناسبة، مع تزايد أهمية الرؤية في سوق العمل اليوم، في النهاية كلما كان ملفك الشخصي أفضل، زادت مصداقيتك في شبكتك، مما يؤدي إلى المزيد من الفرص".

لا تشير إلى نفسك بصيغة الغائب

لا ينبغي عليك مطلقًا الإشارة إلى نفسك بصيغة الغائب في ملفك الشخصي على LinkedIn (على سبيل المثال، "روب يفعل"، بدلاً من "أنا أفعل").

وأوضح كامبل إن الكثيرين يفعلوا ذلك، وهو ما يمثل رفضًا فوريًا للقائمين بالتوظيف، وأضافت كامبل إن الإشارة إلى نفسك بصيغة الغائب تبدو مصطنعة وادعاءية وستؤدي إلى قيام مسؤولي التوظيف بالبحث في مكان آخر.

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لا تكتب كثيرًا في الـ about الخاص بك

أول سطرين من قسم "about" الخاص بك، والذي يظهر أعلى قسم "النشاط" و"المهارات"، مهمان للغاية، وهذا يعني أنه لا ينبغي عليك الكتابة كثيرًا، لأنها ستقطع.

قال كامبل إن قسم "حول" يميل إلى أن يكون أول ما يراه القائمون على التوظيف، لذا يجب عليك التأكد من أنه يحتوي على معلومات واضحة ومقنعة عن هويتك ولماذا قد يرغب شخص ما في توظيفك.

وأشارت إن وصفك يجب أن يكون بسيطًا ومباشرًا.


لا تضع المهارات اللازمة لعملك الحالي

وقالت كامبل، تماماً مثل القول المأثور القديم، "ارتدي الملابس التي تناسب الوظيفة التي تريدها، وليس الوظيفة التي لديك"، يجب عليك تسليط الضوء على المهارات اللازمة للوظيفة التي تريدها، وليس بالضرورة تلك التي تستخدمها اليوم.

لذا فإن المهارات التي تبرزها في ملفك الشخصي قد لا تتعلق بوظيفتك الحالية على الإطلاق، وهذا يمكن أن يحسن ظهورك فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية التي قد يبحث عنها القائمون على التوظيف.

كما تشير "حاول إبراز شخصيتك وتقديم صور ذاتية واثقة إلى مسؤولي التوظيف وأصحاب العمل المحتملين، مدعومة بخبرة ملموسة مدرجة."

لا تخفي الفجوات في عملك

حذرت كامبل من أن محاولة إخفاء الفجوات في عملك ستؤدي دائمًا إلى نتائج عكسية، موضحة: "الصدق هو أفضل سياسة".

بدلاً من ذلك، يجب عليك تسليط الضوء على ما تعلمته خلال هذه الفترات، في كثير من الأحيان، سيحاول الباحثون عن عمل تجنب الحديث عن الثغرات الموجودة في سيرتهم الذاتية والتي يمكن أن تثير الشكوك في المقابلات.

فيما توضح كامبل :"يمتلك LinkedIn الآن خيارًا لإضافة فترة راحة مهنية إلى قسم خبرات العمل الخاصة بك، مما يؤكد الاتجاه الأخير لقبول أصحاب العمل أنه يمكن اكتساب المهارات والمعرفة ذات القيمة العالية خلال هذه الفترات."

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تأكد من أن لديك صورة جيدة وصورة خلفية

تساعد الصورة الجيدة وصورة الخلفية على بيع ملفك الشخصي إلى مسؤولي التوظيف - إذا كنت تبذل مجهودًا في ملفك الشخصي على LinkedIn، فهذا يعكس رغبتك في العمل والتعلم.

وقال كامبل إن العديد من المستخدمين ما زالوا ينسون تحميل الصور الجيدة على LinkedIn، وقالت إنه من خلال "الصورة الجيدة"، تعتبر صورة الرأس على غرار صورة الشركة مثالية، بدلاً من صورة شخصية مبتسمة يجب عليك إبراز "شخصيتك في العمل"، لذا اطلب من شخص آخر التقاط صورة إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

اضبط من يمكنه رؤية ملفك الشخصي

عندما يقوم الأشخاص بتحديث ملفهم الشخصي على LinkedIn، غالبًا ما ينسون أن زملائهم يمكنهم رؤية التغييرات التي أجروها.

وتنصح كامبل:"فكر جيدًا قبل تغيير ملفك الشخصي، واضبط من يمكنه رؤية التغييرات التي أجريتها، وتذكر تحديث إعدادات الخصوصية الخاصة بك عن طريق النقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة للتأكد من أنك لا تشارك أكثر مما تريد".

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