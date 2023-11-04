أشد فتكًا وأكثر شراسة من كورونا.. الوباء القادم على وشك الانتشار

يعتقد العلماء أن الوباء التالي، الذي يطلق عليه اسم "الوباء الكبير" في طريقه للانتشار في مختلف دول العالم، وسيكون الوباء لأكثر الأمراض المعدية والأكثر فتكا التي عرفتها البشرية.

وتضم عائلة الفيروس المخاطاني أكثر من 75 فيروسًا، بما في ذلك فيروس النكاف والحصبة والتهابات الجهاز التنفسي، وقد تمت إضافتها إلى قائمة مسببات الأمراض الوبائية للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التي يجب مراقبتها في أكتوبر.

ويمكن لأحد الفيروسات، وهو فيروس نيباه Nipah، أن يصيب الخلايا بمستقبلات تنظم ما يدخل أو يخرج من الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي المركزي والأعضاء الحيوية.

ويصل معدل الوفيات لهذا المتغير إلى 75 بالمئة مقارنة بفيروس كوفيد، وهو أقل بكثير من واحد بالمئة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشير العلماء إلى أنه على عكس الأنفلونزا وكوفيد-19، فإن الفيروسات المخاطانية تتغير بشكل سريع ويبدو أنها لا تتحور مع انتشارها، لكنها أصبحت جيدة جدًا في الانتقال بين البشر.

وقال مايكل نوريس، دكتوراه، أستاذ مساعد في جامعة تورنتو، في بيان: "فقط تخيل لو ظهر فيروس نظير مخاطي كان معديًا مثل الحصبة ومميتًا مثل نيباه".

وقال بنهور لي، عالم الفيروسات في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، لصحيفة The Atlantic: "لقد تم تسلسل الأنفلونزا حتى الموت"، وتابع لي موضحًا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للفيروسات المخاطانية لأن معظم الأشخاص المصابين بأحد الفيروسات التي يزيد عددها عن 75 لا ينجون، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تطوير العلاجات واللقاحات.