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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نيران ضخمة تنطلق من الشمس .. ما القصة؟

صدى البلد

نشرت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء لقطات تظهر "وادي النار" الضخم الذي يبلغ حجمه ضعف حجم الولايات المتحدة، وهو ينطلق من الشمس.

كانت هذه النار عبارة عن انفجار هائل للإشعاع يبلغ عرضه 6200 ميل وطوله 62000 ميل، وهو كبير بما يكفي لتمكن مركبة الفضاء الأمريكية بيرسيفيرانس من رؤيته على المريخ، الذي يبعد 145.59 مليون ميل.

كان حجم وادي البلازما حوالي ضعف حجم الولايات المتحدة بأكملها وأطول بـ 50 مرة من أكبر حفرة معروفة في نظامنا الشمسي، وهي فاليس مارينريس على الكوكب الأحمر.

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يُظهر الفيديو تباطؤ تشكل الخيط على الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، ثم تسارعه حتى ينفجر، مُطلقًا غازًا مكهربًا باتجاه "منطقة ضرب الأرض"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم التقاط المقطع بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) التابع لناسا في 30 أكتوبر أثناء تحليقه بالقرب من نجم الأرض الضخم.

السبب هو البقعة الشمسية AR3477، التي أطلقت توهجًا M يمكن أن يسبب انقطاعًا قصيرًا للموجات الراديوية مما يؤثر على المناطق القطبية للأرض.

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ومع ذلك، تشير EarthSky إلى أن البقع الشمسية أطلقت أيضًا ثمانية توهجات من الدرجة C خلال الساعات الماضية، وفي 1 نوفمبر، أطلق AR3477 قنبلة مضيئة من طراز M1.2 تسببت في انقطاع التيار الكهربائي فوق جنوب المحيط الهندي.

ومن الممكن أن يؤثر التوهج الذي أطلق الشهر الماضي على الأرض في 4 نوفمبر، وتم مؤخرًا تسمية مسبار ناسا، SDO، بأنه أسرع جسم اصطناعي في التاريخ.

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