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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد بق الفراش بفرنسا.. جيوش من الدبابير المدمرة تجتاح إيطاليا

صدى البلد

بعد انتشار بق الفراش في فرنسا بشكل واسع، اجتاحت أسراب من الدبابير الآسيوية العملاقة العاصمة الإيطالية، والتي تحمل لدغة مؤلمة قادرة على ترك رجل كامل النمو في عذاب "غير قادر على المشي".


 

تشهد روما انفجار الدبابير العدوانية مع ظهور أعشاش عملاقة في جميع أنحاء المدينة، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي اكسبريس " البريطانية.


 

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وقد تم إلقاء اللوم على الحرارة والقمامة المهملة في الإصابة، حيث حذر الخبراء من أن العوامل مجتمعة لتحويل روما إلى أرض خصبة مثالية.


 

وبحسب ما ورد تُرك أحد السكان الرومانيين في حالة مرضية شديدة بعد أن لدغه أحد الدبابير قي قدمه.


 

فقد لاحظ عالم الحيوان الإيطالي أندريا لونيرتي أن الدبابير تبدو "أكبر حجمًا وأكثر رعبًا"، وقال لونيرتي لصحيفة الجارديان: "لقد رأيناهذا العام المزيد من ملكة الدبابير الشرقية، التي تتزاوج مع الذكور ربما من مستعمرات أخرى".

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وأوضحت :"الملكات أكبر بكثير وأكثر رعبًا، فهي لا تتمتع بالأبعاد التقليدية للدبابير الأخرى التي تطير حول المدينة".


 

أصيب أندريا فيلاردي، أحد سكان كامبي دي فيوري، بالعذاب عندما تسببت لدغة دبور في تورم قدمه لدرجة أنه أصبح "غير قادر علىالمشي"، وقال: "نحن لا نفهم حتى الآن الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الحشرات، لكنني كنت أعلم أنه يجب علي التصرف بسرعة".

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