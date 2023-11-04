عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل.. الأسباب كارثية

صدى البلد

باتت الهواتف واللوحات الرقمية المختلفة أمر لا غنى عنه في اليوم للكبار أو الصغار، ولكن في ذلك خطر شديد تحديدًا على الأطفال، فقد يقول أطباء سويديون إنه لا ينبغي السماح للأطفال دون سن الثانية باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو مشاهدة التلفزيون.

 

كما أخبرت الجمعية السويدية لأطباء الأطفال الآباء أن ساعة واحدة يوميًا كافية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام أمام الشاشات، بحسب ما نشرت صحسفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

txt

نيران ضخمة تنطلق من الشمس .. ما القصة؟

txt

الشمس حجمها يزداد 10000 مرة .. تفاصيل

لقد دق الخبراء منذ فترة طويلة ناقوس الخطر بشأن تأثير وقت الشاشة على نمو الأطفال، ويقول الخبراء إن توجيه الأطفال بشأن الاستخدام المعقول لوقت الشاشة أمر بالغ الأهمية مثل تعليمهم عادات الأكل الجيدة أو السلامة المرورية.

 

ويأتي ذلك بعد خطوة مماثلة من قبل المسؤولين الدنماركيين الذين أصدروا قواعدهم الخاصة المتعلقة بالعمر في سبتمبر، والتي تسمح فقط للأطفال دون سن الثانية في "حالات خاصة جدًا" مثل أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم، باستخدام الأجهزة.

 

وفي التقرير الجديد للجمعية، كتب الأطباء: "على الرغم من أن الشاشات الرقمية يمكن أن تقدم معلومات مفيدة، وتوفر الترفيه وتوفر فرصًا للتواصل مع الآخرين، إلا أن أدمغة الأطفال الصغار لم تنضج بعد بما يكفي لاستيعاب الفوائد".

 

وأضاف التقرير على العكس من ذلك، تظهر الأبحاث أن نمو الأطفال يمكن أن يتأثر سلباً بالاستخدام المبكر للشاشات الرقمية، وقالوا إن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر بانتظام، يكونون أكثر عصبية، ويكون تركيزهم أسوأ، ويتذكرون المعلومات لمدة نصف المدة فقط مقارنة بالأطفال الذين لا يفعلون ذلك.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية أو اكتئاب الطفولة.

 

لكن الأطباء دعوا أيضًا الآباء وغيرهم من البالغين إلى التحكم في استخدامهم للشاشات، وأضافوا: "على عكس الكتب، غالبًا ما تحتوي الوسائط الرقمية على آليات تعزيز مدمجة تجعل حتى الأطفال الصغار يرغبون في استخدام الشاشة أكثر فأكثر".

 

وأوضحوا :"هناك خطر كبير من استخدام الوسائط الرقمية عندما يشعر الطفل بالملل أو عندما لا يكون الكبار متاحين وبالتالي يعمل كجليسة أطفال، نظرًا لأن الوسائط الرقمية غالبًا ما تحتوي على مقاطع وانتقالات سريعة وألوان وأصوات مكثفة، فهناك خطر متزايد لتطوير الحساسية تجاه المكافآت الفورية".

txt

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

txt

لهذه الأسباب.. احذر تناول الشاي الفتلة

 

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات مماثلة في عام 2019، نصحت الأطفال دون سن الثالثة بعدم مشاهدة التلفزيون أو الجلوس لممارسة الألعاب على الأجهزة اللوحية.

 

وقالت الهيئة إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات يجب ألا يتجاوزوا ساعة من الوقت أمام الشاشات يوميا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

نيران ضخمة تنطلق من الشمس .. ما القصة؟

الشمس حجمها يزداد 10000 مرة .. تفاصيل

سر خطير .. ماذا وجد العلماء في باطن الأرض؟

بعدما فاتتها الطائرة.. مسافرة تقوم بتصرف متهور على مدرج المطار

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

لهذه الأسباب.. احذر تناول الشاي الفتلة

بعد بق الفراش بفرنسا.. جيوش من الدبابير المدمرة تجتاح إيطاليا

ترشيحاتنا

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة

حالات صعبة.. الصحة تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ