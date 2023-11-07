مركبة تابعة لـ ناسا تكشف عن مفاجأة في الفضاء

يعد الكويكب الصغير الذي زارته مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا الأسبوع الماضي، بمثابة مفاجأة كبيرة للعلماء، فقد اتضح أن الكويكب لديه ما يشبه “صديق أنيق” وهو قمر صغير.

اكتشفت المركبة هذا الأمر خلال تحليقها يوم الأربعاء الماضي بالقرب من الكويكب دينكينيش، على بعد 300 مليون ميل (480 مليون كيلومتر) في حزام الكويكبات الرئيسي وراء المريخ.





والتقطت المركبة الفضائية صورة للزوج عندما كانت على بعد حوالي 270 ميلاً (435 كيلومترًا).

وفي البيانات والصور التي تم إرسالها إلى الأرض، أكدت المركبة الفضائية أن دينكينيش لا يتجاوز عرضه نصف ميل (790 مترًا)، ويبلغ حجم القمر الذي يدور حوله عن كثب عُشر الميل (220 مترًا).

أرسلت ناسا لوسي إلى دينكينيش كتمرين على الكويكبات الأكبر حجمًا والأكثر غموضًا الموجودة بالقرب من كوكب المشتري.





تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2021، وستصل إلى أول ما يسمى بكويكبات طروادة في عام 2027 وتستكشفها لمدة ست سنوات على الأقل، والقائمة الأصلية المستهدفة المكونة من سبعة كويكبات تبلغ الآن 11.





دينكينيش تعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية، إنه أيضًا الاسم الأمهري لوسي، وهي بقايا سلف بشري عمرها 3.2 مليون عام تم العثور عليها في إثيوبيا في السبعينيات، والتي سميت المركبة الفضائية باسمها.





وقال هال ليفيسون، كبير الباحثين في معهد أبحاث الجنوب الغربي، في بيان: "دينكينيش حقا يرقى إلى مستوى اسمه، وهذا أمر رائع".