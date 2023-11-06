عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غني بالثروات.. ناسا تستولى على كويكب عملاق

صدى البلد

أعطت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، جدولا زمنيا لمهمة الإطلاق لاستعادة المعادن الثمينة من الكويكب 16 Psyche.


 

في وقت سابق من هذا العام، قالت المحطة الفضائية إنها وضعت خططًا للاقتراب من كويكب بعيد، يقال إنه مليء بالحديد والنيكل والذهببقيمة لا يمكن تصورها تبلغ 10.000.000.000.000.000.00 دولار.

txt

خلي بالك.. 6 أخطاء تبعدك عن الوظيفة المثالية

txt

الهواتف الذكية تحرمك من النوم الجيد ليلا.. تفاصيل


 

وفي يوليو زعم بيان صادر عن وكالة ناسا أن هناك "أقل من 100 يوم قبل إطلاق المهمة"، وتابع البيان: "تعمل فرق من المهندسين والفنيينعلى مدار الساعة تقريبًا للتأكد من أن المركبة المدارية جاهزة لرحلة 2.5 مليار ميل إلى كويكب غني بالمعادن قد يخبرنا المزيد عن قلوبالكواكب وكيف تتشكل الكواكب".


 

وفي الثالث عشر من أكتوبر، تم إطلاق مركبة فضائية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وهي الآن فيطريقها إلى الكويكب.


 

كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة الفضائية - SpaceX Falcon Heavy من Space Launch Complex 39A - في العامالماضي ولكن كان لا بد من تأجيلها بسبب مشكلات في البرامج.


 

الآن، أصدرت وكالة ناسا جدولًا زمنيًا للوقت المحدد الذي يمكننا أن نتوقع فيه عودة المركبة الفضائية من الكويكب، والذي يعتقد العلماء أنهأكبر الكويكبات المتعددة الغنية بالمعادن في نظامنا الشمسي.


 

وستسافر السفينة مسافة 2.2 مليار ميل (3.5 مليار كيلومتر) عبر الفضاء ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في أغسطس 2029.

txt

200 مليون شخص في خطر.. مدن تتعرض للغرق يوميًا في هذه الدول

txt

احذر ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل.. الأسباب كارثية


 

سيقضي مراقبو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) أيضًا في الوقت نفسه الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة في فحصنظام المركبة الفضائية، والتقييم المستمر لما إذا كانت لا تزال صالحة للسفر إلى الفضاء البعيد.


 

بمجرد وصولها إلى الكويكب في موقعه في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ستدور السفينة حول Psyche لمدة تزيد قليلاًعن عامين، كل ذلك أثناء قياس جاذبيتها وخصائصها المغناطيسية وتكوينها باستخدام مجموعة من الأدوات المختارة خصيصًا.


 

تتم بعد ذلك برمجة المركبة الفضائية للاقتراب من المريخ في مايو 2026 للحصول على مساعدة صغيرة في الجاذبية تهدف إلى تعزيززخمها.


 

سيؤدي ذلك إلى وضع المركبة الفضائية في مسارها نحو وجهتها النهائية، ومن المقرر أن تصل المهمة إلى نهايتها في نوفمبر 2031.


 

وفقًا لوكالة ناسا، يبلغ عرض الكويكب 173 ميلًا (280 كم) وطوله 144 ميلًا (232 كم)، بينما تبلغ مساحة سطحه 64000 ميل مربع(165800 كم مربع).


 

وحجم الكويكب الهائل هو الذي جعل وكالة ناسا تقرر المضي قدمًا في المهمة.


 

أوضح نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في ناسا، وفقًا لموقع Space.com: "إن Psyche هو الأكبر إلى حد كبير، ولهذاالسبب نريد الذهاب إليه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

خلي بالك.. 6 أخطاء تبعدك عن الوظيفة المثالية

الهواتف الذكية تحرمك من النوم الجيد ليلا.. تفاصيل

ابنة جيفارا توجه رسالة قوية لـ أهل غزة والعرب.. ماذا قالت؟ |فيديو

4 أمراض قاتلة تنتقل من الحيوانات لـ البشر | تفاصيل

200 مليون شخص في خطر.. مدن تتعرض للغرق يوميًا في هذه الدول

احذر ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل.. الأسباب كارثية

أشد فتكًا وأكثر شراسة من كورونا.. الوباء القادم على وشك الانتشار

نيران ضخمة تنطلق من الشمس .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أين حقوق الملكية الفكرية؟.. تعليق كبير الأثريين المصريين على مجسمات الأهرامات السعودية

هخلص سهرتي وراجع.. ميدو يكشف كواليس مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر مباراة زد

غني بالثروات.. ناسا تستولى على كويكب عملاق

افتكر نفسه روبرتو كارلوس.. ميدو يهاجم فتوح ويستشهد بـ زيزو وشيكابالا وعبد الشافي

أوستن: نلتزم بردع أي دولة أو جهة آخري تسعى لتصعيد الصراع بغزة

بتر قدم طفل سقط أسفل قطار في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..10 صور تجمع خالد سليم وزوجته

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ