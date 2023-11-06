غني بالثروات.. ناسا تستولى على كويكب عملاق

أعطت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، جدولا زمنيا لمهمة الإطلاق لاستعادة المعادن الثمينة من الكويكب 16 Psyche.





في وقت سابق من هذا العام، قالت المحطة الفضائية إنها وضعت خططًا للاقتراب من كويكب بعيد، يقال إنه مليء بالحديد والنيكل والذهببقيمة لا يمكن تصورها تبلغ 10.000.000.000.000.000.00 دولار.





وفي يوليو زعم بيان صادر عن وكالة ناسا أن هناك "أقل من 100 يوم قبل إطلاق المهمة"، وتابع البيان: "تعمل فرق من المهندسين والفنيينعلى مدار الساعة تقريبًا للتأكد من أن المركبة المدارية جاهزة لرحلة 2.5 مليار ميل إلى كويكب غني بالمعادن قد يخبرنا المزيد عن قلوبالكواكب وكيف تتشكل الكواكب".





وفي الثالث عشر من أكتوبر، تم إطلاق مركبة فضائية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وهي الآن فيطريقها إلى الكويكب.





كان من المقرر في البداية إطلاق المركبة الفضائية - SpaceX Falcon Heavy من Space Launch Complex 39A - في العامالماضي ولكن كان لا بد من تأجيلها بسبب مشكلات في البرامج.





الآن، أصدرت وكالة ناسا جدولًا زمنيًا للوقت المحدد الذي يمكننا أن نتوقع فيه عودة المركبة الفضائية من الكويكب، والذي يعتقد العلماء أنهأكبر الكويكبات المتعددة الغنية بالمعادن في نظامنا الشمسي.





وستسافر السفينة مسافة 2.2 مليار ميل (3.5 مليار كيلومتر) عبر الفضاء ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في أغسطس 2029.





سيقضي مراقبو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) أيضًا في الوقت نفسه الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة في فحصنظام المركبة الفضائية، والتقييم المستمر لما إذا كانت لا تزال صالحة للسفر إلى الفضاء البعيد.





بمجرد وصولها إلى الكويكب في موقعه في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ستدور السفينة حول Psyche لمدة تزيد قليلاًعن عامين، كل ذلك أثناء قياس جاذبيتها وخصائصها المغناطيسية وتكوينها باستخدام مجموعة من الأدوات المختارة خصيصًا.





تتم بعد ذلك برمجة المركبة الفضائية للاقتراب من المريخ في مايو 2026 للحصول على مساعدة صغيرة في الجاذبية تهدف إلى تعزيززخمها.





سيؤدي ذلك إلى وضع المركبة الفضائية في مسارها نحو وجهتها النهائية، ومن المقرر أن تصل المهمة إلى نهايتها في نوفمبر 2031.





وفقًا لوكالة ناسا، يبلغ عرض الكويكب 173 ميلًا (280 كم) وطوله 144 ميلًا (232 كم)، بينما تبلغ مساحة سطحه 64000 ميل مربع(165800 كم مربع).





وحجم الكويكب الهائل هو الذي جعل وكالة ناسا تقرر المضي قدمًا في المهمة.





أوضح نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في ناسا، وفقًا لموقع Space.com: "إن Psyche هو الأكبر إلى حد كبير، ولهذاالسبب نريد الذهاب إليه".