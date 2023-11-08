القمر والزهرة.. ظاهرة فلكية تضيء سماء العالم خلال ساعات

نشهد الليلة الاقتران بين الجسمين الأكثر سطوعًا في سماء الليل وهما كوكب الزهرة المبهر وهلال القمر ، وهو عامل الجذب السماوي قبل الفجر صباح الخميس 9 نوفمبر.ِ

فيمكن رؤية هذا الاقتران فجر الغد، لذا عليك الخروج إلى موقع يتمتع بإطلالة واضحة وخالية من العوائق في السماء، وبالتالي ستشاهد هلالًا متضائلًا، مضاءً بالشمس بنسبة 15%، وسيكون كوكب الزهرة على يمينه بأقل من درجة، متوهجا بقوة -4.4، أو 15 مرة أكثر سطوعًا من نجم سيريوس، ألمع النجوم.

ويصبح هذا الثنائي الديناميكي مشهدًا ملفتًا للنظر يلفت انتباه أولئك الذين لا يلقون في العادة أكثر من نظرة عابرة على السماء.

وتتمكن من رؤية القمر كاملًا حيث يتوهج الجزء المظلم منه بلون رمادي مزرق يقع بين الهلال المضاء بنور الشمس والسماء الأكثر قتامة، وتسمى هذه الرؤية أحيانًا 'القمر القديم بين ذراعي القمر الشاب.

فهذا الضوء الرمادي المزرق الخافت هو ضوء من الأرض ينعكس مرة أخرى إلى القمر، فضوء الأرض بالطبع يعكس ضوء الشمس، لذا فإن ضوء الأرض هو في الواقع ضوء الشمس الذي ينعكس من الأرض إلى القمر وينعكس مرة أخرى إلى الأرض.

ويكون هذا التأثير ملفتًا للنظر بشكل خاص عند النظر إليه من خلال المنظار؛ فهو يضفي تأثيرًا ثلاثي الأبعاد للقمر الذي يظهر ككرة مضيئة بشكل غريب، معلقة بجوار الجوهرة اللامعة التي هي كوكب الزهرة.

بالنسبة لأولئك السكان القلائل الذين يقيمون في أقصى الشمال من نونافوت أو كندا أو وسط وشمال جرينلاند، سيُرى القمر وهو يعبر أمام كوكب الزهرة ويخفيه لفترة قصيرة - وهو ما يشير إليه علماء الفلك بالاحتجاب. وسيكون هذا التأثير مرئيًا أيضًا في معظم أنحاء أوروبا وشريحة من شمال إفريقيا، باستثناء هذه المناطق، يحدث 'خسوف الزهرة' بعد شروق الشمس، خلال النهار.

عادةً ما تحدث مجموعة واسعة من عمليات الاقتران والتكوينات المختلفة التي تشمل القمر والكواكب خلال أي سنة معينة. من وجهة نظرنا الأرضية، يمكننا بسهولة مراقبة عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بأعيننا المجردة أثناء دورانها حول الشمس.

ويبدو أن كل كوكب من هذه الكواكب يتحرك على الخلفية المرصعة بالنجوم بسرعاته الخاصة وعلى طول مساراته الخاصة. من الواضح أنه نظرًا لأنها تتحرك باستمرار بسرعات مختلفة، فإن مواقع الكواكب الخمسة في أي لحظة معينة من الزمن تكون فريدة لتلك اللحظة المحددة.