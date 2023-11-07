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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حصاد أول زرعة طماطم وخس بالفضاء.. ما القصة؟

صدى البلد

يقوم رواد الفضاء الصينيون شنتشو 16 بزراعة الخضروات على متن محطة تيانجونج الفضائية، كجزء من خطط استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل.

كان قائد المهمة جينغ هايبنغ والنجمان الصاعدان تشو يانغتشو وجوي هايشاو  على متن Tiangong منذ أواخر مايو، ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض في 31 أكتوبر، بعد تسليم السيطرة على المحطة إلى طاقم مهمة Shenzhou 17 الذي وصل حديثًا.

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أمضى جينغ ورفاقه وقتًا في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين من المعدات المتخصصة، بدأت العملية الأولى في يونيو وحصدت أربع دفعات من الخس، وتم تشغيل المحطة الثانية في أغسطس لزراعة الطماطم الكرزية والبصل الأخضر.

كما أنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخًا طبق الأصل على الأرض، مما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بدقة أكبر في كيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض، ويقول الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.

يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءًا أساسيًا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل [ECLSS]، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة. وقال يانغ رينزي، الباحث في المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لـCCTV: "في المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق".

وقال يانغ: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".

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وباعتبارها جزءًا أساسيًا من نظام ECLSS، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح.

تعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل. لا يزال الهبوط المأهول على المريخ بعيدًا جدًا، ولكن تمت الإشارة إلى الكوكب الأحمر كوجهة مستقبلية لرحلات الفضاء الصينية.
 

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