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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميلاد جزيرة جديدة في قلب المحيط .. تفاصيل

صدى البلد

أظهرت لقطات جوية مذهلة الولادة المتفجرة لجزيرة جديدة في المحيط الهادئ، وتعد الجزيرة نتيجة لثوران بركاني ضخم تحت الماء، مما أدى إلى تدفق انصهاره إلى المحيط وتسببه في انفجارات هائلة من البخار شديد السخونة.

تم إلقاء الصخور والحمم البركانية في الهواء على ارتفاع 160 قدمًا (50 مترًا) بسبب قوة الثوران، حيث بردت المواد المنصهرة وتصلبت على بعد نصف ميل من ساحل جزيرة إيو جيما اليابانية.

رصدت طائرة إخبارية محلية لأول مرة علامات ثوران البركان في الطرف الجنوبي من خندق إيزو أوغاساوارا، على بعد 750 ميلاً (1200 كيلومتر) جنوب طوكيو، في 30 أكتوبر.

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ويقول الخبراء إن الجزيرة، التي يبلغ قطرها حوالي 330 قدمًا، من المرجح أن تصبح دائمة أو حتى تندمج مع جزيرة إيو جيما القريبة إذا استمر الثوران، أدرك العلماء لأول مرة أن الثوران قد يحدث في 21 أكتوبر عندما بدأ الشعور بالهزات البركانية كل دقيقتين، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


في حين أن الجزيرة الجديدة قد تبدو صغيرة، إلا أنها جزء من بركان تحت الماء يبلغ قطره عند قاعدته 25 ميلاً (40 كم) ويبلغ ارتفاعه أكثر من ميل (2 كم)، ويعد Iwo Jima جزءًا من كالديرا التي يبلغ عرضها ستة أميال (10 كيلومترات) والتي تشكلت عندما انهارت قمة بركان على نفسها.

ويُظهر الفيديو ثورانات بركانية تقذف أعمدة ضخمة من البخار والرماد والدخان، بينما تتشكل مجموعة هائلة من الخفاف العائم حول الجزيرة الجديدة، وتُعرف هذه الانفجارات باسم الانفجارات الصهارية، وهي ناتجة عن تحول مياه البحر فجأة إلى بخار عندما تتلامس مع الصخور المنصهرة.

 

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ويقول علماء من جامعة طوكيو إنه من المحتمل أن تدخل الصهارة إلى المياه في موقعين، مع حدوث الانفجارات بشكل رئيسي في الموقع الجنوبي، وكتب الباحثون في بيان مترجم: 'يحدث الخفاف العائم والمياه المتغيرة اللون من محيط الجزيرة بأكمله، مما يشير إلى أن الصهارة تنفجر من هذا الموقع'.

ويقول البروفيسور سيتسويا ناكادا، من معهد أبحاث الزلازل بجامعة طوكيو، إن الجزيرة قد تصبح دائمة، “في مرحلة سابقة، تدفقت طائرة عمودية من الحطام الأسود وهي عبارة عن صهارة صلبة والمياه إلى الأعلى”، وقال البروفيسور ناكادا لصحيفة جابان تايمز: “منذ 3 نوفمبر، بدأ الثوران يتغير واستمر انبعاث الرماد البركاني بشكل متفجر”.

قد تجرف الأمواج المناطق التي لا تغطيها الحمم الصلبة، ولكن إذا اندلع المزيد من الحمم البركانية، فقد يغطي ذلك الجزيرة ويمنعها من التآكل، ويقول البروفيسور ناكادا إنه من المحتمل أن أجزاء الجزيرة المغطاة بالفعل بالحمم البركانية “ستبقى إلى الأبد”.

وفي حين أنه ليس من المؤكد إلى متى سيستمر الثوران، يضيف البروفيسور ناكادا أن “هناك احتمال أن تندمج الجزيرة الجديدة مع إيو جيما إذا استمر الثوران”، تعد Iwo Jima جزءًا من واحدة من أكثر المناطق البركانية نشاطًا في العالم وتقع على خط الصدع التكتوني Ring of Fire.

تتكرر الانفجارات البركانية لدرجة أن بركان آيو جيما يرتفع أكثر من 3 أقدام (1 متر) كل عام، مما يجعله واحدًا من أسرع الكتل الأرضية البركانية ارتفاعًا على وجه الأرض، وتقع الجزيرة أيضًا على بعد 37 ميلاً (60 كيلومترًا) فقط شمال غرب بركان فوكوتوكو أوكانابا الهائل، الذي تسبب في ثوران كبير تحت الماء في عام 2021.

كان الانفجار الناتج قويًا جدًا لدرجة أن البخار والغاز انطلقا على ارتفاع 54000 قدم فوق مستوى سطح البحر وكان كبيرًا جدًا لدرجة أنه لا يمكن ملاحظته بأمان إلا بواسطة الأقمار الصناعية.

خلال ثوران بركان قريب في عام 2021، ارتفع قاع البحر إلى حد أن 'السفن الأشباح' التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية عادت إلى الظهور، أدت الهزات الأرضية في جبل سوريباتشي إلى انتشال 24 سفينة بعد أن أغرقتها الولايات المتحدة كجزء من معركة إيو جيما في عام 1945.

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