عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف قارة أكبر من عمر الأرض.. ما القصة؟

صدى البلد

أفادت دراسة جديدة بأن أقدم القارات في مجرتنا ربما تكون قد نشأت قبل 5 مليارات سنة من ظهور الأرض، وهذا يعني أنه قد تكون هناك عوالم متعددة في درب التبانة تؤوي حياة غريبة أكثر تقدمًا من حياتنا.

ويعتقد علماء الأحياء الفلكية أن الكوكب يحتاج إلى ميزات معينة لدعم الحياة، مثل الأكسجين الموجود في غلافه الجوي، الذي يمثل جزءا أساسيا لحماية الكائنات الحية من الإشعاع الخطير والماء السائل، كبداية.

txt

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

txt

انهيار ثلث الجليد في جرينلاند يهدد العالم بـ كارثة.. ماذا يحدث؟


 

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن الكتل الأرضية الكبيرة ليست ضرورية تمامًا لظهور الكائنات الحية، إلا أن تاريخ الأرض يظهر أنها مهمة لازدهار الحياة ووجودها لفترات طويلة من الزمن.

وإذا كانت هناك قارات لكوكب خارج المجموعة الشمسية قبل الأرض، فهذا يعني أنه قد تكون هناك حياة أقدم وأكثر تقدمًا في ذلك العالم.

وقاد هذا الخط من التفكير جين جريفز، عالمة الفلك في جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، للإجابة على السؤال: متى ظهرت القارات الأولى على كوكب في مجرتنا؟ حيث تبين أن قارتين من الكواكب الخارجية وربما الحياة، ربما نشأتا قبل أربعة إلى خمسة مليارات سنة من الأرض.

وكتبت جريفز في دراسة نشرت في مجلة Research Notes of the American Astronomical Society، أنه إذا كانت الحياة على كوكب آخر قد بدأت قبل خمسة مليارات عام، فمن المحتمل أن يستضيف حياة أكثر تطورًا منا.


 

txt

القمر والزهرة.. ظاهرة فلكية تضيء سماء العالم خلال ساعات

txt

كما لم نره من قبل.. مسبار إقليدس يلتقط صورا مذهلة لـ الكون

وأوضحت الدراسة ان القارات تتشكل بسبب تكتونية الصفائح، وهي حركة الصفائح الصخرية التي تطفو فوق الأجزاء الداخلية المنصهرة للكوكب. الحرارة المنبعثة من قلب الكوكب تمنع تلك العناصر من التصلب وتوقف حركة القارات.

وتأتي هذه الحرارة من العناصر المشعة، مثل اليورانيوم 238، والثوريوم 232، والبوتاسيوم 40، الموجودة في قلب الكوكب، والتي تطلق الطاقة أثناء اضمحلالها.

ولفتت الدراسة إلى أن معظم تلك العناصر المشعة جاءت من أحداث كونية كارثية، مثل انفجارات المستعرات الأعظم والاصطدامات بين القشور الميتة للنجومالعملاقة، المعروفة باسم النجوم النيوترونية.

 ويمكن اكتشاف آثار هذه العناصر في الأطوال الموجية للضوء التي تنبعث من النجوم. 

وفي عملها الجديد، استخدمت جريفز مستويات اليورانيوم 238 والبوتاسيوم الموجودة في النجوم القريبة، بالإضافة إلى أعمار النجوم التي تم قياسها بواسطة القمر الصناعي جايا، لتقدير متى أصبح كوكب صخري افتراضي حول كل من هذه النجوم ساخنًا بدرجة كافية لتكتونية الصفائح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

موضوعات متعلقة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

انهيار ثلث الجليد في جرينلاند يهدد العالم بـ كارثة.. ماذا يحدث؟

فامبير.. أغرب فيروس يكتشفه العلماء في التاريخ| ما قصته؟

القمر والزهرة.. ظاهرة فلكية تضيء سماء العالم خلال ساعات

كما لم نره من قبل.. مسبار إقليدس يلتقط صورا مذهلة لـ الكون

بعد 300 سنة.. انتشال سفينة غارقة بكنوز قدرها مليارات الدولارات

عمره ملايين السنين.. اكتشاف لا يصدق تحت جليد القطب الجنوبي

حصاد أول زرعة طماطم وخس بالفضاء.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

لتعزيز العلاقات ووقف الحرب على غزة.. كواليس لقاء السيسي وبن سلمان في الرياض

فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة في غزة

السيسي وأردوغان يتفقان على ضرورة الوقف الفوري للقصف والعمليات العسكرية في غزة

صاحب التعويذة السوداء.. سيموني الأعلى أجرا في العالم بعد تجديده لأتلتيكو مدريد

القمة العربية في الرياض.. الزعماء يدعون لوقف إطلاق النار وينتقدون الغرب| تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ