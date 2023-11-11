بين المهاجمة والحجاب.. تيك توكر أجنبية تنطق الشهادتين معلنة دخولها الإسلام| فيديو

بفيديو قصير لا تتجوز مدته الدقيقتين، تصدرت تيك توكر "ميجان رايس" منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي تلك المدة القصيرة لمست قلوب الكثيرين الذي قرروا الدعاء لها وإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها.

تلك الضجة التي أحدثتها "ميجان" التي يتابعها 720.9 ألف على حسابها على تيك توك، بسبب نطقها لـ الشهادتين، وإعلان إسلامها وارتداء الحجاب.

ظهرت "ميجان" في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، وهي مرتدية الحجاب لأول مرة وتردد الشهادة وراء شخص، فتقول وهي تتلعثم:" أشهد أن لا إله إلا الله .. وأشهدوا أن محمدًا رسول الله، صل الله عليه وسلم".

https://www.tiktok.com/@khaledaltaweel77/video/7300084782266993926?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7300258537907914246

وبعد أن نطقت ميجان الشهادة باللغة العربية قام الشخص بتلقينها الشهادة باللغة الإنجليزية أيضًا، وبعد الأنتهاء كانت السعادة تبدو على وجهها بتلك الخطوة.

https://www.tiktok.com/@megan_b_rice/video/7300028242612735262?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7300258537907914246

ومن بعدها قامت ميجان بـ نشر مقاطع فيديو عبر حسابها على تيك توك تتحدث فيه عن دعوتها إلى مؤتمر المرأة المسلمة في شيكاغو، وتحتاج نصائح من المتابعين للحجاب وطريقة ارتداؤه.

https://www.tiktok.com/@megan_b_rice/video/7299947461651533087?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7300258537907914246

أما الفيديو الثاني فقد وجهته ميجان لمن يتابعونها ويستغربون من دخولها الإسلام وطالبت من الجميع احترام الاديان، وأن هذه هي رغبتها وقامت بها لأنها كانت تريدها منذ فترة، وقالت أنه من لا يريد رؤيتها يمكنه غلغاء متابعتها.

لتلقى "ميجان " ترحيب كبير من قبل العرب على دخولها الإسلام، فقد باتت التعليقات العربية عبارة عن تهنئة ومباركة لها على هذه الخطوة.