عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علامات الحياة على المريخ تثير جدلا بين العلماء

صدى البلد

إنها واحدة من أكثر المهام الفضائية تعقيدًا على الإطلاق، فقد سيتم نقل أسطول من المجسات غير المأهولة والروبوتات الجوالة إلى المريخ لجمع عينات الصخور التي سيتم بعد ذلك إرسالها إلى الأرض لدراسة علامات الحياة.

هذه هي عملية إعادة عينة المريخ التابعة لوكالة ناسا، وستتضمن أول إطلاق فضائي على الإطلاق من كوكب آخر، بالإضافة إلى أول لقاء على الإطلاق في مدار حول كوكب آخر، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

txt

هل تعاني من ألم في الأمعاء والمعدة في فصل الشتاء؟.. إليك الأسباب

txt

بسبب المريخ .. أمراض وإصابات بين العمال في سبيس إكس

لكن هذه المهمة الطموحة للغاية تواجه مشكلة، فقد ارتفعت تكاليف المهمة بشكل كبير، وحذرت لجنة مراجعة مستقلة أنشأتها وكالة الفضاء من أن التكلفة الأصلية للمهمة البالغة 4.4 مليار دولار من المرجح أن ترتفع إلى ما بين 8 و11 مليار دولار، وقد يتم إلغاء مجموعة كبيرة من مهمات ناسا الأخرى نتيجة لذلك.

يقول تقرير اللجنة: "تم إنشاء نموذج عودة المريخ بناءً على توقعات غير واقعية للميزانية، فلا يوجد حاليًا أي جدول زمني أو تكلفة أو خطوط أساس فنية موثوقة ومتطابقة أو هامشية بشكل صحيح يمكن تحقيقها بالتمويل المتاح المحتمل، وفي الواقع، خلص مجلس الإدارة إلى أن هناك احتمال قريب من الصفر لنجاح خطة ناسا في ميزانيتها الحالية".

ومما أثار غضب عدد من علماء الفضاء أن التكاليف المتصاعدة للمهمة تلعب بالفعل دورًا في تأجيل مشاريع أخرى تمولها وكالة ناسا، وتشمل هذه المهام فيريتاس، وهي مهمة لدراسة كوكب الزهرة لاكتشاف سبب فقدان هذا الكوكب شديد الحرارة قدرته على أن يكون عالمًا صالحًا للسكن.

وكانت الضحية الأخرى هي مهمة Geospace Dynamics Constellation لدراسة الغلاف الجوي العلوي، وقالت عالمة فيزياء البلازما أليسون جاينز من جامعة أيوا لمجلة ساينس: "إنك تقطع الشريان، شريان الحياة لعلمنا، كل العلوم في وكالة ناسا تتلقى ضربة قوية بسبب عبء إعادة عينة المريخ".

ستعتمد المهمة على المركبة الآلية Perseverance، التي تتجول حاليًا عبر الكوكب الأحمر لجمع عينات من صخور المريخ، فقد يتم وضعها في أنابيب من التيتانيوم، كل منها بحجم الهوت دوج، ويتم تخزينها.

وفي غضون سنوات قليلة، تخطط الوكالة لوضع مركبة هبوط، تطورها حاليًا شركة لوكهيد مارتن، على سطح المريخ.

ستضع بيرسيفيرانس مخزونها من الحاويات في هذا المسبار الذي سيتم بعد ذلك إعادته إلى الفضاء ووضعه في مدار حول المريخ بينما ستقوم مركبة ثالثة - مركبة مدارية حول الأرض، بنتها وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) - بالتقاط أنابيب صخرة وإعادتهم إلى الأرض.

وتقول ناسا إن مسبارًا صغيرًا سيُنزل العينات بالمظلة إلى العلماء المنتظرين، ربما بحلول عام 2033 على أقرب تقدير.

txt

اكتشاف قارة أكبر من عمر الأرض.. ما القصة؟

txt

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

لسوء الحظ، قللت وكالة الفضاء في البداية من حجم المركبة الفضائية التي ستكون ضرورية لأخذ العينات من سطح المريخ. بالإضافة إلى ذلك، فشلت في تحقيق الخطوات المعقدة للغاية التي يجب اتخاذها لمنع البكتيريا أو الفيروسات الأرضية من تلويث عينات التربة المريخية، مع الوقاية أيضًا من أشكال الحياة المريخية المحتملة التي تصيب الأرض.

وتفيد التقارير أيضًا أن التضخم ونقص العرض قد أدى إلى ارتفاع التكاليف، ونتيجة لذلك، دعا العديد من العلماء البارزين إلى إلغاء المهمة، على الرغم من أن كثيرين آخرين يقولون إنه ينبغي إنقاذها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

موضوعات متعلقة

هل تعاني من ألم في الأمعاء والمعدة في فصل الشتاء؟.. إليك الأسباب

بسبب المريخ .. أمراض وإصابات بين العمال في سبيس إكس

بين المهاجمة والحجاب.. تيك توكر أجنبية تنطق الشهادتين معلنة دخولها الإسلام| فيديو

ميلاد جزيرة جديدة في قلب المحيط .. تفاصيل

هل تعاني من قلة النوم والأرق منذ الصغر؟.. إليك السبب الحقيقي

اكتشاف قارة أكبر من عمر الأرض.. ما القصة؟

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

انهيار ثلث الجليد في جرينلاند يهدد العالم بـ كارثة.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي Gmail.. وأفضل موبايل شاومي للشراء في البلاك فرايداي

كولر يشعر بالضيق من صلاح محسن وقلة استيعابه

حقيقة تفكير الأهلي في إقالة كولر وتجهيز البديل

ماذا يجب أن نفعل مع ما يحدث في فلسطين الآن؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها

مروان حمدي يرفض السفر مع المصري لـ بورسعيد ويصر على المران منفرداً بالقاهرة

دوي انفجارات واشتباكات في مناطق شمالي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز وطبيب يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ