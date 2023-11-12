هل تعاني من ألم في الأمعاء والمعدة في فصل الشتاء؟.. إليك الأسباب

مع حلول فصل الشتاء، يقوم الكثير بتغيير روتين حياتهم للتعامل مع البرد، مثل تغيير النظام الغذائي عن غير قصد، كتناول الشاي بدلاً من الماء للبقاء دافئًا، قد يكون من الصعب أيضًا الالتزام بالعادات الصحية أو الذهاب لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

ومع تلك التغيرات تبدأ المعدة في المرض، فتناول المزيد من الوجبات السريعة وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل تكرارًا يمكن أن يؤدي إلى ظهور مجموعة كبيرة من أعراض المعدة غير السارة، بدءًا من التشنجات وحتى الانتفاخ والإسهال، لذا لماذا قد يسبب لك الشتاء مشاكل في أمعائك؟

التغيير في النظام الغذائي



يجلب الطقس البارد الرغبة في تناول الطعام الدافئ والمريح، فيقول الدكتور دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل وكبير محاضرين في جامعة أستون: "الاتجاه السائد هو أننا نستطيع تناول طعام صحي أقل عندما يكون الجو باردًا".

ويضيف:"قد نستبدل السلطة والفواكه وبعض الخضروات بأطعمة منخفضة الألياف والتي تحتوي أيضًا على سعرات حرارية أكثر، مثل المكرونة سريعة التحضير أو البسكويت أو رقائق البطاطس".

موضحًا:"يعتقد البعض أن تناول المزيد من الطعام عندما يكون الجو باردًا هو أمر غريزي، ولكن من المحتمل أن يكون هذا اعتقادًا تم تناقله عبر الأجيال، وعندما يكون الجو دافئًا، تكون شهيتنا أقل، وعندما يبرد تكون لدينا شهية أقل"، ويقول:"المزيد من الشهية والوصول إلى الأطعمة المريحة المفضلة لدينا".



ويحذر الدكتور ميلور من أن هذه التغييرات في النظام الغذائي، مثل تناول كميات أقل من الخضار والفواكه مع تناول المزيد من الوجبات السريعة، يمكن أن تسبب الانتفاخ.

إن تناول عدد أقل من النباتات الطازجة يؤدي إلى انخفاض تناول الألياف، وهو أمر سيء بالنسبة لبكتيريا الأمعاء لدينا ومن المرجح أن يؤدي إلى الإمساك، كما يقول البروفيسور تيم سبيكتور، خبير في علم الأوبئة وصحة الأمعاء في كينجز كوليدج لندن.

ويقترح الطهي باستخدام البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الموسمية للتأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الألياف على مدار السنة.



تناول الكثير من المشروبات الساخنة

كما هو الحال مع تناول طعام أكثر راحة استجابةً للطقس البارد، نميل أيضًا في الشتاء إلى شرب كمية أقل من الماء والمزيد من المشروبات الساخنة.

الشاي والقهوة يبقيانك دافئًا ولكن يمكن أن يكون لهما عواقب على أمعائك ويزيدان من عدد المرات التي تحتاج فيها للذهاب إلى المرحاض.

وذلك لأن محتوى الكافيين يمكن أن يهيج الأمعاء، وينشط المنشط تقلصات الجهاز الهضمي ويحفز إنتاج حمض المعدة، والذي يمكن أن يساعد في تحريك الطعام عبر القناة الهضمية.

وقد يتسبب ذلك في دخول الحمام بشكل مفاجئ، خاصة إذا كان الشرب أكثر من المعتاد.

ولكن من المهم التأكد من أنك لا تزال تحافظ على رطوبة جسمك وتشرب ما بين ستة وثمانية أكواب يوميًا، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الماء والحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر، بما في ذلك الشاي والقهوة، كلها تحتسب ضمن كمية السوائل التي تتناولها يوميًا.



عدم ممارسة الرياضة



ليس نظامنا الغذائي فقط هو الذي يمكن أن يتغير عندما يصبح الجو أكثر برودة. قد تنخفض أيضًا مستويات النشاط مع بقاء الأشخاص في الداخل وتجنب البرد.

الخروج بشكل أقل يعني تقليل المشي والجري والحركة بشكل عام وهو أمر كارثي على الأمعاء.

يقول البروفيسور سبيكتور: "إن قلة الحركة على مدار اليوم وقضاء المزيد من الوقت في الجلوس يؤدي إلى إبطاء وقت عبور الأمعاء ومن المرجح أن يؤدي إلى الإمساك".



يقول الدكتور ميلور إن الحفاظ على النشاط البدني يساعد في الحفاظ على أمعاء صحية، لأنه 'يمكن أن يحافظ على انتظام أمعائنا ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء'.

وذلك لأن الحركة يمكن أن تساعد في الحفاظ على موجات منتظمة من خلال الجهاز الهضمي، مما يحافظ على تحرك الطعام على طول القناة الهضمية ويساعد على تقليل الانتفاخ، كما يقول.



يعد الجلوس ساكنًا أمرًا سيئًا أيضًا لوضعية الجسم، وهي عادة أخرى يمكن أن يكون لها عواقب على أمعائك.

يقول الدكتور ميلور: "عندما نكون خاملين، لا تكون وضعيتنا جيدة دائمًا، وهذا بالإضافة إلى عملية الهضم البطيئة يمكن أن يزيد من مشاعر عدم عمل أمعائنا بفعالية كما ينبغي".