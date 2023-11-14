يمكنك رؤيتها الليلة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء العالم

كوكب أورانوس بسماته الخاصة من عالم بارد ، جليدي وواحد من أكثر الكواكب بعيدة في نظامنا الشمسي، سيكون واضحًا بشكل نادر ومذهل لرؤيته من سماء الأرض الليلة.

ويبدأ المشهد النادر والمذهل لأورانوس من منتصف الليل ، وسيكون مرئي حتى مع العين المجردة إذا كانت السماء واضحة.

السبب وراء هذا الظهور المميز هو أن الكوكب السابع من الشمس سيكون مرئيًا هو ظاهرة تعرف باسم المعارضة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"المعارضة" هذا هو المكان الذي تقع فيه الأرض بين أورانوس والشمس، مما يعني أن العالم البعيد هو أقرب ما يمكن أن يكون إلينا خلال سنة معينة، وبالتالي فهو أيضًا أكثر سطوعًا.

عندما يكون كوكب ما في نظامنا الشمسي في حالة معارضة، فهذا دائمًا هو أفضل وقت لمشاهدته من الأرض لأن ضوء الشمس ينعكس عن العالم ويجعله يبدو كنجم خافت.

عندما يتعلق الأمر بأورانوس، يحدث هذا دائمًا في منتصف نوفمبر من كل عام عندما يكون الكوكب على بعد حوالي 1.6 مليار ميل من الأرض.

قد يبدو ذلك بعيدًا جدًا، ولكن نظرًا لأن العملاق الجليدي كبير جدًا، بحوالي أربعة أضعاف عرض كوكبنا، فمن السهل نسبيًا اكتشافه.

ويصر الخبراء على أنه سيكون من الممكن رؤية أورانوس بالعين المجردة، لكن مراقبي السماء سيحتاجون إلى العثور على مكان بعيد عن المدن الكبرى ويأملون ألا تحجب السحابة رؤيتهم.

وقال المرصد الملكي في جرينتش: "إذا أتيحت لك الفرصة لمشاهدة النجوم من منطقة أقل تلوثًا بالضوء، وإذا كان الطقس في صالحك، فستتمكن من اكتشافه".

وأضاف:"إذا لم يكن الأمر كذلك، فستتمكن من رؤيته باستخدام التلسكوب".