150 فيلم في الثانية.. هذه الدولة تطلق أسرع إنترنت في العالم

حطمت الصين الرقم القياسي لأسرع اتصال بالإنترنت، حيث أطلقت خدمة سريعة للغاية يمكنها نقل 150 فيلمًا عالي الدقة في الثانية.

ويمتد كابل الألياف الضوئية الذي يبلغ طوله 1864 ميلاً (3000 كيلومتر) على طول البلاد تقريبًا، ويربط بين بكين ووهان وقوانغتشو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قادر على نقل 1.2 تيرابايت من البيانات في الثانية، كما أن العمود الفقري للإنترنت فائق السرعة أسرع بثلاث مرات من أسرع اتصال في الولايات المتحدة وأسرع 10 مرات من معظم الطرق الرئيسية.

ويتجاوز الإطلاق أيضًا المواعيد النهائية للصناعة بمقدار عامين، حيث من غير المتوقع إطلاق خدمات بسرعة تيرابايت حتى عام 2025 على الأقل.

وبينما تم تفعيل الشبكة في 31 يوليو الماضي، إلا أنه لم يتم إطلاقها رسميًا إلا خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين الماضي بعد الأداء الجيد في الاختبارات.



تعاونت جامعة تسينغهوا، وهي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الصين، مع شركة China Mobile وHuawei وشبكة التعليم والبحث الصينية (CERNET) لتطوير الشبكة.

وباعتبارها اتصالاً عموديًا، ستشكل الخدمة فائقة السرعة جزءًا من اتصالات الإنترنت الأساسية التي تنقل كميات هائلة من البيانات بين شبكات الكمبيوتر المختلفة.

وفي العام الماضي فقط قامت الولايات المتحدة بتحديث خدمتها الأساسية للإنترنت، Internet2، لتصل سرعتها إلى 400 غيغابايت في الثانية.

ومع ذلك، فإن معظم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء العالم أبطأ بأكثر من 10 مرات من الاتصال الجديد في الصين، ولا تنقل سوى حوالي 100 جيجابايت في الثانية.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال وو جيان بينغ، عميد معهد أبحاث الشبكات بجامعة تسينغهوا، إن العمود الفقري سيمنح الصين "التكنولوجيا المتقدمة لبناء إنترنت أسرع".

وأضاف السيد جيان بينغ :" أن العمود الفقري يوفر احتياطيات تكنولوجية مهمة وسيصبح بالتأكيد مساهمة الصين الهامة في تطوير الجيل القادم من الإنترنت العالمي"، وتعد الشبكات الأساسية مثل هذه ضرورية للنمو السريع للصناعات المعتمدة على البيانات، وتدعم شبكات الجيل الخامس (5G) التي تسمح للسيارات ذاتية القيادة والمركبات الصناعية.

وادعى السيد مينجوي أن هذه الشبكة الفردية ستكون أرخص وأسهل في الإدارة، والأهم بالنسبة للصين هو أن الشبكة تستخدم فقط المكونات والبرامج الصينية الصنع، وأصبحت الصين تشعر بالقلق إزاء اعتمادها على الولايات المتحدة واليابان للحصول على مكونات مثل أجهزة التوجيه.

ومع ذلك فإن كل شيء في العمود الفقري الجديد يتم إنتاجه محليًا بعد أن حققت فرق البحث تقدمًا في مجموعة واسعة من المجالات، وعلى وجه الخصوص، قام السيد جيان بينغ وفريقه بإنشاء جهاز توجيه إنترنت فائق السرعة خاص بهم، وهو قادر على التعامل مع بيانات أكثر من أي طراز سابق.



وفي الصين، يواجه مستخدمو الإنترنت نظامًا صارمًا من الرقابة يقيد الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية ويحد من مناقشة الموضوعات الحساسة.