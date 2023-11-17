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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل تنفجر المعدة من كثرة تناول الطعام؟.. الإجابة صادمة

صدى البلد

"بطني هتنفجر أو معدتي هتفرقع" نستخدم تلك  العبارات مكتعبير مجازي عن تناول الكثير من الأكل، ولكن هل من الممكن أن تنفجر المعدة من كثرة الأكل؟، الإجابة نعم.

يعتبر المصطلح الطبي للمعدة المنفجرة هو ثقب الجهاز الهضمي، والذي يحدث عندما تمتلئ المعدة بشكل كبير وتتمزق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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فقد يتم تشكيل ثقب، مما يؤدي إلى إطلاق محتويات المعدة في تجويف البطن، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات، بما في ذلك الإنتان المميت.

تحتوي المعدة المتوسطة على ما يعادل لترًا واحدًا تقريبًا من الطعام، ولكنها يمكن أن تتمدد لاستيعاب ما يزيد قليلاً عن 128 أونصة في سعتها القصوى أي ما يعادل أكبر زجاجة حليب.

وقالت كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر، لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام حوالي أربعة أكواب".


وأضافت:"نظرًا لأن المعدة شديدة المرونة، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة لترات (أو 16 كوبًا) في المرة الواحدة".

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وأوضحت السيدة كالامار: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء، بالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه دماغهم أنهم ممتلئون، يكونون قد تناولوا بالفعل كمية أكبر بكثير من الكمية اللازمة للشعور بالشبع وبدلاً من ذلك يشعرون بالشبع".


ومع ذلك، فإن الانفجار ليس وصفًا دقيقًا، حسبما قالت تيريزا سترونج، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر-ويلي، لمجلة نيوزويك. لم تنفجر محتويات المعدة مثل بالون الماء، وبدلا من ذلك يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي ينقسم فيها.

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