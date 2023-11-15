سحب من مواد بلاستيكية تغطي سماء الصين.. تفاصيل

توجد المواد البلاستيكية الدقيقة في كل مكان تقريبًا على الشواطئ النائية، وفي المأكولات البحرية، وعلى قمم الجبال البكر، وفي أجساد الأطفال حديثي الولادة، والآن في السحب فوق الصين.

حدد فريق من الدولة جزيئات صغيرة في السحب فوق موقع التراث العالمي جبل تاي، ويتكهنون بأن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تؤثر على طقس الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، إلى مزيد من تكوين السحب، وبالتالي زيادة هطول الأمطار أو الظروف الأكثر برودة، لكن العلماء قالوا إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.

ويشتبهون أيضًا في أن الجسيمات الموجودة في السحب تشجع على تكوين السحب وتجعل السحب أكثر عرضة لحمل المعادن من التلوث الصناعي، ويتم تعريف المواد البلاستيكية الدقيقة على أنها جزيئات بلاستيكية أصغر من خمسة ملليمترات، ولكن في هذه الدراسة، كانت معظم الجزيئات حوالي 60 بالمائة أصغر من 100 ميكرومتر.

هناك 1000 ميكرومتر في المليمتر الواحد، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو صغيرًا، إلا أن ما يكفي من هذه القطع الصغيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير، وقام الفريق الذي يقف وراء الدراسة بجمع عينات من المياه السحابية من قمة جبل تاي. قمة الجبل ترعى السحب، وترتفع حوالي ميل واحد فوق مستوى سطح البحر.

وقاموا بتحليل العينات تحت المجهر وباستخدام مقياس الطيف لتحديد التركيب الكيميائي لمحتويات السحب، وتم العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في 24 عينة من أصل 28، وزادت الكمية بالقرب من مستوى سطح البحر، حيث وجد أن السحب أيضًا أكثر كثافة.

ويشير العلماء إلى أن ضوء الشمس والعوامل الجوية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تفتيت المواد البلاستيكية الدقيقة إلى أجزاء أصغر، لذلك ربما فاتتهم بعض ما يسمى بـ "البلاستيك النانوي"، وكتب الفريق في الدراسة: "على هذا النحو، من المحتمل أن تمثل نتائجنا الحد الأدنى من المواد البلاستيكية في السحب".

تشير النمذجة الحاسوبية إلى أن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة قد انجرفت من أجزاء أخرى من البلاد، ويشتبه الباحثون في أن الجزيئات يمكن أن تغير طريقة تشكل السحب، مما يؤثر على الطقس.

يمكن أن يتكثف الماء والجليد حول الجزيئات المحمولة بالهواء لتعزيز تكوين السحب، مثل الرماد البركاني الذي يتم قذفه بعد ثوران البركان. لذلك، يعتقد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الهواء قد تتصرف بشكل مماثل، وربما تغير السحب المواد البلاستيكية أيضًا.



في الغلاف الجوي، يمكن لأشعة الشمس أن تؤثر على المواد البلاستيكية وتؤدي إلى تآكلها، مما يجعل أسطحها خشنة ووعرة، وكجزء من الدراسة الجديدة قام العلماء بتعريض المواد البلاستيكية الدقيقة إما للماء العادي والهواء أو للماء والأشعة فوق البنفسجية. أدت الظروف الشبيهة بالسحابة إلى زيادة خشونة الجسيمات، ووجد الباحثون أن هذا التغيير يمكن أن يسهل على المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق الركوب على المواد البلاستيكية الدقيقة.

هذه الدراسة ليست الأولى التي تجد جسيمات بلاستيكية دقيقة في السحب. وفي أكتوبر، أعلن علماء في اليابان عن نتائج مماثلة من عينات السحب التي تم جمعها على قمة جبل أوياما وجبل فوجي.

يشتبه الباحثون الذين حددوا المواد البلاستيكية الدقيقة في ثلوج القطب الجنوبي الجديدة في أن الجسيمات تسرع ذوبان الثلوج، لذا فإن نتائج الدراسة الجديدة تضيف قطعة أخرى إلى لغز المواد البلاستيكية الدقيقة.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتوضيح الدور الدقيق لهذه الجسيمات الموجودة دائمًا في مناخنا المتغير.