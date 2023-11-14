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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيروس شديد الفتك يخرج إلى العالم من الجليد.. ما القصة؟

صدى البلد

لا يزال العالم يتعافى من جائحة فيروس كورونا القاتل الذي أودى بحياة ما يقرب من سبعة ملايين شخص، ولكن العلماء أصدروا تحذيرًا مروعًا من أن فيروسًا أكثر فتكا “X” يمكن أن يكون كامنًا في التربة الصقيعية للأرض، في انتظار إطلاق العنان له.

والأسوأ من ذلك أنهم يقولون إن تغير المناخ قد زاد من احتمالية تحرير مجموعة من الأمراض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت بيرجيتا إيفينجارد، أستاذة الأمراض المعدية بجامعة أوميو في السويد، لمجلة نيوزويك: "هناك عامل X لا نعرف عنه الكثير".

وأضاف:"في أعماق التربة الصقيعية، لا بد أن تكون هناك ميكروبات، وخاصة الفيروسات ولكن أيضًا البكتيريا، التي كانت على الأرض قبل وقت طويل من وجود الإنسان العاقل".

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وفقًا لعالم الفيروسات جان ميشيل كلافيري، من جامعة إيكس مرسيليا، قد تكون الفيروسات القديمة التي أصابت إنسان النياندرتال أو الماموث وتسببت في انقراضه موجودة أيضًا داخل هذه التربة الصقيعية.

وسلط العلماء الضوء على ستة مسببات أمراض مجمدة يعتقدون أنها تشكل أكبر تهديد للبشرية، وفي العام الماضي فقط، أعلن فريق من الخبراء أيضًا أنهم أعادوا إحياء فيروس عمره 48500 عام تم العثور عليه في ذوبان التربة الصقيعية في سيبيريا.

وهو من بين سبعة أنواع من الفيروسات الموجودة في التربة الصقيعية والتي تم إحياؤها بعد آلاف السنين.

تم تجميد أصغرها لمدة 27000 عام، أما أقدمها، وهو Pandoravirus yedoma، فقد تم تجميده لمدة 48500 عام.


في عام 2016 تسببت موجة الحر في سيبيريا في تنشيط جراثيم الجمرة الخبيثة القاتلة التي قتلت صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا وآلاف الحيوانات.

يصف مصطلح التربة الصقيعية الأرض التي تم تجميدها لمدة عامين متتاليين أو أكثر، على الرغم من أن بعض أجزاء سيبيريا ظلت على هذا النحو لأكثر من 650 ألف عام.

يقدر الخبراء أن ربع نصف الكرة الشمالي يقع فوق التربة الصقيعية، لكن مساحات كبيرة تذوب الآن مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

لقد أصبح الكوكب بالفعل أكثر دفئًا بمقدار 1.2 درجة مئوية عما كان عليه في عصور ما قبل الصناعة، وحذر العلماء من أن القطب الشمالي قد يشهد صيفًا خاليًا من الجليد بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

قام فريق كلارفيري بإحياء الفيروسات لأول مرة في عام 2014، مع التركيز لأسباب تتعلق بالسلامة على تلك التي يمكن أن تصيب الأميبا فقط.

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منذ عام 2019 وحده، اكتشف 13 فيروسًا جديدًا وحذر من أن مسببات الأمراض القديمة غير المعروفة يمكن أن يكون لها آثار كارثية على الجنس البشري.

وعلى الرغم من أن الفيروسات لا تعتبر خطرا على البشر، إلا أن العلماء يحذرون من أن مسببات الأمراض الأخرى التي يتعرض لها الجليد الذائب يمكن أن تكون 'كارثية' وتؤدي إلى أوبئة جديدة.

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