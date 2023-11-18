علماء: الكائنات الفضائية أكثر تقدما من أهل الأرض

تعيش بالقرب منا..

إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل، فإن أحد المخاوف الرئيسية هو أنها قد تكون أكثر تقدمًا منا بكثير وأقل ودية.

ومال العلماء إلى هذا الاقتراح لأنهم يرون إنه من المرجح أن تكون الحياة خارج كوكب الأرض بدائية وأقرب إلى الميكروبات البكتيرية، ولكن ماذا لو كان هناك عالم لا يحتوي على الماء السائل والأكسجين فحسب، بل يحتوي أيضًا على كتل أرضية ظهرت قبل قارات الأرض بخمسة مليارات سنة؟

مع هذه البداية الطويلة، يعتقد أحد علماء الفلك أنه "من المحتمل أن تستضيف حياة أكثر تطورًا منا"، مما يعني أن مثل هذه الحضارة ربما لديها القدرة على القضاء علينا إذا أرادت ذلك.

وحددت البروفيسور جين جريفز من جامعة كارديف عالمين على الأقل من هذا القبيل قد يكونا موجودين في مجرتنا درب التبانة، ويدوران افتراضيًا حول نجمين على بعد 70 و110 سنة ضوئية.

وقالت لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه النجوم أقدم بكثير من الشمس حوالي 8 مليارات سنة، مما يعني أن أي كواكب كان لديها الوقت لتصبح أقل إشعاعًا".

وأكملت:"وهذا يضع كواكبهم (الافتراضية) في عمر تكون فيه كمية الصخور التي تحتاج إلى تسخين والحرارة الإشعاعية المتاحة في توازن يشبه الأرض عندما ظهرت قاراتها".

إذا كانت على حق، ويعتقد البروفيسور جريفز أن الأمر يستحق النظر في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هذه العوالم الصخرية موجودة بالفعل، فهناك احتمال كبير أن 'الحياة على الأرض يمكن أن تسبق تلك الموجودة على الأرض'.

وقالت إن النجمين، المدعوين HD 76932 وHD 201891، ولدا في الماضي القديم والمضطرب لمجرتنا، لكن يمكن أن يكون لهما 'محيطات حيوية أكثر تقدما' من كوكبنا.

تتشكل القارات بفضل تكتونية الصفائح، والتي تتضمن حركة الصفائح الصخرية التي تطفو فوق الأجزاء الداخلية المنصهرة للكوكب، وعلى مدار تاريخ الأرض الذي يبلغ 4.5 مليار سنة، انقسمت كتل اليابسة وانجرفت بعيدًا ثم تم دفعها معًا مرة أخرى، وهذا نتيجة للحرارة الناتجة عن العمليات الإشعاعية داخل الكوكب مما يتسبب في تحرك هذه الصفائح.

تأتي هذه الحرارة من العناصر المشعة مثل اليورانيوم 238، والثوريوم 232، والبوتاسيوم 40 الموجودة في قلب الأرض، والتي تطلق الطاقة أثناء اضمحلالها.

وقال البروفيسور جريفز إنه إذا تمكن علماء الفلك من العثور على دليل على "الوفرة النجمية من الثوريوم والبوتاسيوم" في أنظمة النجوم البعيدة، فقد يساعدهم ذلك في التركيز على الكواكب الخارجية ذات الكتل الأرضية المشابهة لكتلتنا ولكنها أقدم بكثير.

واختتمت قائلة:"'تبدو التوقعات واعدة جدًا للعثور على كواكب خارجية صخرية لها قارات".