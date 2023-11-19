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منوعات

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

برج الجوزاء
برج الجوزاء

متناقض ومتقلب المزاج وغيرها من الصفات التي فورًا تلقى على كاهل برج الجوزاء وأصحابه، فهو واحد من الأبراج التي تتصدر التريند بـ صفاته، ولكن قد تكون  تلك الصفات المنتشرة بقوة عكس ذلك، لذلك يوضح عالم الأبراج والفلك "رئيف رأفت" صفات برج الجوزاء.

يقول "رأفت" أن برج الجوزاء من الأبراج الهوائية يبدأ من تاريخ 21 مايو وينتهي في 21 يونيو، يسيطر عليه كوكب عطارد، وتعد الأيام 5 و14 و23 من الشهر هي الأيام التي تناسب برج الجوزاء.

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ويوضح رأفت خلال حديثه لـ صدى البلد :"أما عن الألوان الذي يفضلها برج الجوزاء الفضي والبيج والرمادي الخفيف، فهو يميل إلى الألوان غير الصريحة، والجوهرة التي تناسبه هي العقيق كـ رجل أو سيدة مواليد هذا البرج".

توافق برج الجوزاء 

ويضيف:"ينجذب أبناء برج الجوزاء في أي مكان إلى برج الميزان من أول تعامل بينهم، فهم الأثنان من الأبراج الهوائية لذلك ينجذبوا إلى بعضهم بشكل سريع".

وفي الحب والعلاقات العاطفية ، يقول رأفت :"يفكر مواليد برج الجوزاء بالعقل أكثر ويدرس أموره أكثر، لأن  كوكب عطارد من النوع الذي يدرس خطواته أكثر بـ الحب يتميز بعقلانية أكثر"، مضيفًا:"نعتبر كوكب عطارد هو كوكب الحركة الفكرية وكوكب الاتصالات بأنواعها السفر والحواسب كل شيء يتعلق بالاتصالات، كما أن كوكب عطارد هو كوكب الأذكياء وهو يسيطر على الجوزاء وثابت به ولكنه يتنقل بحركة فلكية لعدة أبراج".


كما يضيف "رئيف" :"عندما ينتقل كوكب عطارد إلى الأبراج الأخرى يمنح لـ الأشخاص بعض من صفاته كـ الذكاء وحب الناس واجتماعي ومقنع وعندما يتحدث يشير بـ يديه، بالإضافة إلى أن عنده أسلوب التكلم، يحب حريته واستقلاله،  ويكره الروتين، فهو كوكب الذكاء والتكنولوجيا".

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أما عما يحزن برج الجوزاء: "يحزن برج الجوزاء إذا تم اتهامه بـ المتناقض، أو تم تجاهله شخص أو أحد لأنه يتمتع بـ كاريزما ويحب الحضور، وأرى أن برج الجوزاء زكي جدً وناصح".

أيام الحظ 


ولبرج الجوزاء أيام يكون له حظ وافر يوضحها "رأفت، قائلًا:" وهو يوم الأربعاء ويرتدي خلاله اللون الفضي أو البيج، لذلك إذا لديه أي خطط عليه أن يتممها في هذا اليوم".

ويختتم بالتوقعات لـ هذا البرج :" توقعات الجوزاء منذ مارس الماضي وحتى سنتين ونصف بسبب انتقل زحل إلى الحوت، ليس لديه شيء صعب سوى أن يحافظ الجوزاء على سمعته وإن يثبت جدارته إلى جانب الصبر والاجتهاد حتى ينال المنصب الذي يريده، وأن لا يعتمد على الحظ".

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