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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 11/19/ 2023/ .. اختار كلماتك بحكمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 11/19 /2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023


الأفكار العملية أو العلمية أو الروحية بجميع أنواعها هي اهم الاشياء ،اليوم قد توسعين معرفتكِ. قد يعتمد الكثير مما تتعلمينه على التكنولوجيا مثل التلسكوبات أو مسرعات الجسيمات. أنتِ فقط تخدش السطح اليوم. قد يكون الكثير مما تتعلمه مربكاً، لكن التزم به. سيكون الأمر أكثر منطقية بالنسبة لكِ لاحقاً.

برج الجوزاء 19-11-2023 على الصعيد المهني


سيكون من الصعب الحصول على الموارد التي تبحث عنها. كلما بحثتِ أكثر، كلما وجدتِ أقل. كلما ضغطتِ أكثر، كلما زادت مقاومة الآخرين. من الأفضل أن تجلسي وتنتظري لترى ما سيأتي إليكِ من تلقاء نفسه.

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 11/12/ 2023| فرصة جديدة لإثبات همتك

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برج الجوزاء 19 -11-2023 على الصعيد العاطفي

انتبه لمشاعركِ، والتي غالباً ما تميل إلى تجاهلها. ولكن هذه المرة، من الأصعب أن تتخلي عن حكمة قلبكِ لصالح تشتت عقلكِ المضطرب. ستستفيد من التهدئة، وتشجيع الشعور العميق بالسلام، ومن ثم الاستماع إلى ذلك الصوت الصغير بداخلك


الجوزاء 19-11-2023 على الصعيد الصحي

تجعل محاذاة الكواكب هذا وقتاً لتكريم صداقاتكِ، وفي بعض الأحيان يكون من الأفضل منح أصدقائكِ مساحة كبيرة. ومع ذلك، قد تجدين أن التواصل صعب في هذا الوقت. ليست هناك حاجة لدفع هذا الأمر إلى أصدقائكِ، لأن أي صراع يحدث يمكن أن ينتظر أسبوعاً أو أسبوعين حتى يتم حله. ركزي على صحتكِ وسعادتكِ من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وشرب الكثير من الماء.

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