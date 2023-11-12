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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 11/12/ 2023| فرصة جديدة لإثبات همتك

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 11/12/ 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد مهنيا 11/12/ 2023

تتيح لك الفرص الجديدة فى المكتب إثبات همتك، تأكد من أن لديك خطة بديلة أثناء حضورك اجتماعات الفريق وأن مفاهيمك المبتكرة ستحظى بالقبول، قد لا يكون بعض زملاء العمل سعداء بموقفك وقدراتك، وسيتآمرون عليك، ومع ذلك، سيساعدك أداؤك على توفير مساحة خاصة بك فى المؤسسة.


برج الجوزاء اليوم عاطفيا

يمكنك أن تخطط لعطلة نهاية أسبوع غنية بالحب مع شريك حياتك، فاليوم مناسب أيضا لرحلة طويلة، حيث يمكنك مناقشة الخطة المستقبلية، سوف يسمح لك الطقس الهادئ فى اتخاذ قرارات مثمرة في حياتك الشخصية .

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برج الجوزاء اليوم صحيا

عليك القيام ببعض التمارين الخفيفة فى الصباح الباكر لتخفيف الضغط والإجهاد البدنى، ويجب على الأطفال توخى الحذر أثناء اللعب، حيث قد تحدث كدمات بسيطة، إذا كنت حريصا على الإقلاع عن التدخين، فهذا هو الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

سيكون لديك بعض اللحظات الرومانسية المشرقة الفترة المقبلة، اغتنم كل فرصة مهنية لإثبات كفاءتك، ومن الناحية المالية قد تحدث مشاكل بسيطة، لكنك ستحلها بخبراتك، يجب أن تكون الصحة على ما يرام، بتناول الطعام الصحى.

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