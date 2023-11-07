برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير).. يتسم الأشخاص المولودين خلال هذه الفترة بالقدرة على تكوين الثروات والتلقائية في التعامل مع الآخرين.

نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.



توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر2023:

ينصب اهتمامكم منذ البارحة على الشراكة مع الطرف الآخر - لكن هذا اليوم لا يصلح بتاتاً لتوقيع أي عقد تجاري أو إتمام خطبة أو زواج خاصة أن الأجواء الرومنسية ليست دافئة تماماً - في ساعة متأخرة من المساء تراجعون حساباتكم المالية المشتركة كي تدخلوا التعديل المطلوب عليها غداً وما بعده - أحلى ما عندكم خلال هذه الفترة أن أفكاركم مقبولة عند المسؤولين في مجال العمل الذين يتفهّمون وجهة نظركم - ويمكنكم بالتالي التقرب منهم وتعزيز علاقتكم معهم



برج الدلو 7-11-2023 على الصعيد المهني

إذا شعرتِ بالإحباط بسبب عدم الاعتراف بمجهودك، فحاولي ألا تجعلي احترامك لذاتك يعتمد على ما يراه الآخرون. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك.

برج الدلو 7-11-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنتِ تواجهين صعوبة في العلاقة الحالية وتشعرين بالإحباط، فكوني واضحة بشأن ما ترغبين فيه ولا تسمحي للأعذار بالتدخل. تحدثي بصراحة وحاولي تغيير العلاقة إلى الأفضل.

برج الدلو 7-11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك تبدو جيدة خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تجدين أن عواطفك تلعب دوراً كبيراً. حافظي على توازن نمط حياتك وابتعدي عن الإحباط والقلق. اعتني بنفسك واتبعي تعديلات بسيطة في حياتك لتعزيز صحتك.

برج الدلو 6-11-2023 على الصعيد المهني

إذا شعرتِ بالإحباط بسبب عدم الاعتراف بمجهودك، فحاولي ألا تجعلي احترامك لذاتك يعتمد على ما يراه الآخرون. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك.

برج الدلو 6-11-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنتِ تواجهين صعوبة في العلاقة الحالية وتشعرين بالإحباط، فكوني واضحة بشأن ما ترغبين فيه ولا تسمحي للأعذار بالتدخل. تحدثي بصراحة وحاولي تغيير العلاقة إلى الأفضل.

برج الدلو 6-11-2023 على الصعيد الصحي

صحتك تبدو جيدة خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تجدين أن عواطفك تلعب دوراً كبيراً. حافظي على توازن نمط حياتك وابتعدي عن الإحباط والقلق. اعتني بنفسك واتبعي تعديلات بسيطة في حياتك لتعزيز صحتك.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يعيش حالة من حالات الفتور العاطفي، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالأمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.