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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب طبيعي رائع .. طريقة عمل الشاي المثلج بالتوت

مشروب شاي مثلج بالتوت
مشروب شاي مثلج بالتوت

شاي مثلج بالتوت ... يعد من المشروبات والعصائر الصيفية الطبيعية المثلجة، ويتميز شراب التوت المثلج بمذاق رائع ولذيذ ومحبب تناوله للكبار والصغار وهو من الخيارات المناسبة والغير تقليدية فى فصل الصيف وقدميه لأفراد أسرتك، في الأيام الحارة،وفيما يلي خطوات عمل شاي مثلج بالتوت.

طريقة عمل شاي مثلج بالتوت

المقادير:

‏-  4 كوب ماء
‏-  2 كوب صلصة توت بري
‏-  ½ كوب سكر
‏-  ¼ كوب ورق نعناع طازج
‏-  4 ظرف شاي


طريقة التحضير:

نخلط أكياس الشاي في 4 كوب ماء مغلي ثم نضيف ورق النعناع ونتركه لمدة 5 دقائق.

نصفي الشاي ونضيف السكر وصلصة التوت البري ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.

نضع الشاي في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى يبرد تماماً ونقدمه مزيناً بحبات من التوت الطازج

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