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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشروب شهير له مفعول السحر في تفتيت حصوات الكلي ..تعرف علي فوائده

فوائد الحلبة
فوائد الحلبة

تعد الحلبة من أكثر المشروبات  الشائعة ، نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ، كما تعتبر الحلبة مضاد أكسدة   تحمل ملعقة واحدة من الحلبة أي 11.1 جرام من بذورها على قيمة غذائية عالية وملعقة واحدة فقط من بذور الحلبة تمدّ الجسم بثلاثة جرامات من  الألياف، وثلاثة جرامات من البروتين، و 20 بالمائة من القيمة اليومية الموصى بها من الحديد . وفيما يلي نرصد في هذا التقرير فوائد الحلبة الصحية وفقاً لموقع Livestrong


فوائد الحلبة  للجسم:

 

1- يمكن الاعتماد على تناول الحلبة خلال فترة الدايت؛ حيث تساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، مما يساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي فقدان الوزن.

2- تعمل الحلبة بمكوناتها على التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي وسهولة الهضم، وتخفيف ألم الصداع والصداع النصفي.

3- تناول الحلبة بانتظام دون إضافة سكر أبيض، يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم المرتفع.

4- تخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للآلام، وتقلل الشعور بالتعب،  والغثيان، وتعمل على تنظيم تدفق الدم لهذا فهي مثالية لتقليل آلام الدورة الشهرية، وعسر الطمث لدى النساء.

5- تعتبر الحلبة من أهم الوصفات الطبيعية، التي تعمل  على زيادة إدرار الحليب لدى الأم المرضعة، ولذلك ينصح بتناول مشروب الحلبة في فترة الرضاعة يوميًا ولمدة أسبوعين.

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6- يساعد الاستمرار في تناول حبوب الحلبة المغلية مع العسل أو مشروبها على زيادة حجم الثدي لدى النساء، لاحتوائها مكونات تحفز هرمون على الاستروجين، بالإضافة إلى أنها غنية بالمواد الغذائية والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

7- حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.


8- تساهم الحلبة في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم ،وتساعد الحلبة قبل النوم على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

9- تساهم الحلبة في ضبط مستويات السكر الدم، لأن من المشروبات المفيدة لمرضى الأنيميا .


10- تحتوي الحلبة على مستويات العالية من الفيتامينات، التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، المعروف بقدرته على تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار وتقليل خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر.

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