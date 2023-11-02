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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

مشروبات طبيعية لعلاج
مشروبات طبيعية لعلاج البرد والانفلونزا

إذا كنت ممن يعانون من التعرض لنزلات البرد بشكل متكرر في الشتاء، فهناك مشروبات طبيعية للتخلص من الإصابة بالبرد مجدداً وهناك الكثير من العلاجات الطبيعية لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا بحيث يصبح التنفس أسهل والسعال أخف وأقل تواترًا وبشكل عام يصبح المريض أقل معاناة، وغالبًا ما تكون العلاجات الطبيعية لنزلات البرد لها نتيجة مذهلة للشفاء، لذا نقدم اليوم طرق طبيعية لعلاج البرد والإنفلونزا وفقاً لموقع “Health digest”.


مشروبات طبيعية لعلاج البرد:

 

الشاي الأخضر :

يحتوي الشّاي الأخضر على عدد كبير من مُضادات الأكسدة، ويدعم الجِهاز المناعي ويُساعِد على تشجيع عمليّات الأيض في الجِسم، وفي حالات البرَد يُساعِد شُرب كوب من الشّاي الأخضر على إمداد الجسم بالطّاقة التي تلزمه أثناء مقاومة المرض.


الماء بالليمون:
يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين “ج”، مما قد يجعل فترة البرد أقصر، إذا كنت تحصل عليه بانتظام يمكنك شرب الماء بالليمون كمشروب بارد، أو كشاي ساخن فهو يبقيك رطبًا، ويخفف من الاحتقان والانسداد الأنفي.

 

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شاي البابونج :

يحتوي البابونج أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة، وقد يقلل تأثير البابونج كمضاد للتشنج من السعال أيضًا، ويُخفّف من التهاب الحلق والأعراض المُصاحبة له


العسل الأبيض:

يعدّ العسل مهمّاً لتقوية الجهاز المناعيّ في محاربة العدوى كما ينصح بتناول العسل في حال المعاناة من نزلات البرد، وذلك لاحتوائة خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا،  المُسبّبة لنزلات البرد، هذا بالإضافة لامتلاكه خصائص مضادة للأكسدة،  والتخلص من نزلات البرد، عن طريق العسل بإضافة ملعقتين كبيرتين منه إلى كوب من الماء الدافئ أو كوب من الشاي الأخضر، ويمكن إضافة الليمون عليه ثمّ تناوله.


استنشاق البخار :

استنشاق بخار الماء المغلي لفتح الممرات الأنفية المسدودة ما يقلل من احتقان الأنف.
تناول السوائل الدافئة للكبار والصغار المصابين بنزلات البرد ومحاولة الاسترخاء والنوم قدر كافي ليلا.

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