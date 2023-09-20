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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحماية الطلاب.. مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية

مخاطر مشروبات الطاقة
مخاطر مشروبات الطاقة على الأطفال والمراهقين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس، نظرًا للتأثيرات الخطيرة التي تسببها لصحة الطلاب، هذه المشروبات حذر من الاطباء مرارا وتكرارا.. لذلك نرصد مخاطر هذه المشروبات علي الطلاب وفقا لموقع medicoverhospitals


مخاطر مشروبات الطاقة على الأطفال والمراهقين:

⁃ ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في انتظام ضربات القلب وتسارع دقات القلب، وصولاً إلى توقف القلب المفاجئ.

⁃ قد يؤثر ذلك على وعي الإنسان وإدراكه، خاصة عند تعاطي "مشروبات الطاقة" مع الكحول.

- وظهرت مؤخراً أنواع جديدة تعرف بـ "Energy Shots"، أي تناول كميات أقل ولكن بتركيز أعلى وممزوجة بالكحول.

⁃ وقد يكون مفعولها غير ملحوظ، إلى ذلك، فإن تعاطي "مشروبات الطاقة" ممزوجة بالكحول يزيد من إمكانية الإدمان عليها.


⁃ تعد هذه المشروبات ضارة للغاية خاصه لصحه الاطفال وطلاب المدارس، فضلاً عن السكر المتواجد في هذا المشروب مما يشكل خطورة كبيرة.

⁃ بسبب مادة الكافيين، تؤدى إلى اضطراب في ضربات القلب وانقباض في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع كبير وخطير في ضغط الدم ومن ثم الوفاة.

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