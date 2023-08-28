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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لشباب دائم.. مشروبات تحافظ على جمال بشرتك

مشروبات تحافظ على
مشروبات تحافظ على جمال بشرتك

 



الكثير من الفتيات والسيدات تبحث عن مكونات طبيعية للبشرة لتعالج البشرة من مشكلات جلدية وهناك مشروبات عشبية تزيد من جمال البشرة ونضارتها ،تعمل على تخليص البشرة من الحبوب وتساهم في إعادة خلايا البشرة وترميمها وتجديدها ما يضفي على الجلد الشكل المشرق والصحي،لذا نرصد في هذا التقرير المشروبات السحرية لعلاج مشاكل البشرة للحفاظ علي بشرتك شباب دائما وفقا لموقع feminain

 

 

 

مشروبات تحافظ على جمال بشرتك

عصير الليمون :
يحتوي الليمون على بفيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة التي لها دور كبير في محاربة مشكلات البشرة بما فيها حب الشباب، وأضرار الجذور الحرة، والطفح الجلدي، والاحمرار ،لذا تناول كوب واحد من عصير الليمون مع الماء صباحًا على الريق الحصول على بشرة أكثر نضارةً وشبابًا.

 

عصير الخيار:
الخيار يحتوي على 98% من الماء وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للبشرة.
كما يحتوي المشروب المنعشة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تضمن نضارة البشرة وتوهجها.

 


مغلي الكركم:
الكركم من الأعشاب المفيدة جدا لنضارة البشرة حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن تزيد من جمال البشرة، كما إنه يحتوي على مضادات الالتهابات التي تزيد من نقاء البشرة، وتجعلها أكثر إشراقًا.

 

النعناع:
النعناع من المشروبات العشبية التي تمنح البشرة نضارة ، فهو يقضي على بثور البشرة ويخلصها من آثار حب الشباب حيث تناوله يحد من الإصابة بالتهابات البشرة كما يقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر،والشيخوخه.


الماء
الحرص على تناول الماء  ليمنح البشرة الترطيب ويحد من جفاف الجلد ويحافظ على مرونته، ولذلك ينصح بتناول الماء بقدر لا يقل عن لترين يوميا ما يضمن منع الإصابة بالتهابات البشرة.

مشروبات البشرة السيدات جلدية نضاره نضارة البشرة

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