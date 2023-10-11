فوائد مذهلة.. مشروب يؤخر علامات الشيخوخة ويقوي المناعة.. اعرف مكوناته

مشروب التفاح والبنجر من المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية عالية ،لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على عدم تكون الخلايا السرطانية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ،وتقوية جهاز المناعة كما يحتوي على نسبة حديد عالية، لذا يُنصح به لمرضى الأنيميا وفقر الدم ،يساعد على ضخ الدم إلى المخ ويزيد من تدفق الأكسجين لجميع أعضاء الجسم ويقي من مرض ألزهايمر ،خفض ضغط الدم المرتفع وضبط مستوياته.وفقا لموقع "Food today"

طريقة عمل مشروب التفاح والبنجر:



المكونات:

- عدد حبات بنجر حسب عدد أفراد الأسرة.

- تفاح حسب عدد حبات البنجر.

- ½ قطعة زنجبيل طازج.

- كوبان ماء.

طريقة التحضير:

- تقشير وتقطيع التفاح والبنجر إلى قطع صغيرة.

- وضع قطع التفاح والبنجر والزنجبيل في الخلاط مع الماء وخلطه جيدًا

نصفي العصير ونضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.