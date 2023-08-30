مشروب علاج الأنيميا.. أسرع طريقة لعمل عصير الرمان

تعد طريقة عصير الرمان بالخلاط من العصائر الطبيعية السهلة التي يمكنكِ إعدادها في المنزل بخطواتٍ بسيطة، ويعتبر عصير الرمان من أكثر عصائر الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنّ له طعماً لذيذاً ومنعشاً، اليك خطوات عمل عصير الرمان زي الجاهز.

طريقه عمل عصير الرمان:

المقادير:

2 كوب حب رمان

نصف كوب ماء بارد

سكر للتحلية

حبات رمان للتقديم



خطوات التحضير:

يوضع الرمان في الخلاط، ويضاف إليه السكر، ويضرب جيداً.

يصفى العصير للتخلص من البذور.

يحلى العصير بالسكر، ويقلب جيداً.

توضع حبات الرمان في الأكواب، ويصب فوقها العصير ،يقدم بارد.