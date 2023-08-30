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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب علاج الأنيميا.. أسرع طريقة لعمل عصير الرمان

طريقه عمل الرمان
طريقه عمل الرمان في المنزل

تعد طريقة عصير الرمان بالخلاط من العصائر الطبيعية السهلة التي يمكنكِ إعدادها في المنزل بخطواتٍ بسيطة، ويعتبر عصير الرمان من أكثر عصائر الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنّ له طعماً لذيذاً ومنعشاً، اليك خطوات عمل عصير الرمان زي الجاهز.

 

طريقه عمل عصير الرمان:

المقادير:

2 كوب حب رمان
نصف كوب ماء بارد
سكر للتحلية
حبات رمان للتقديم

 


خطوات التحضير:

يوضع الرمان في الخلاط، ويضاف إليه السكر، ويضرب جيداً.

يصفى العصير للتخلص من البذور.
يحلى العصير بالسكر، ويقلب جيداً.

توضع حبات الرمان في الأكواب، ويصب فوقها العصير ،يقدم بارد.

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