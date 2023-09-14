مشروب المناعة.. أسرع طريقة عمل عصير البطيخ بالليمون والفراولة

يعد البطيخ من أشهر فواكه الصيف التي تساعد على انتعاش الجسم وترطيبه ويمكن استخدامه بطرق عديدة، كما يساعد عصير البطيخ بالفراولة و الليمون على تقوية المناعة ويحمي من الأمراض والوقاية من الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا ، لذا نقدم إليكم طريقة تحضيره.



طريقة عمل عصير البطيخ بالفراولة والليمون:



المقادير:

‏- 8 كوب قطع بطيخ منزوعة البذر

‏- 1 كوب فراولة مقطعة نصفين

‏- 1 كوب سكر ابيض

‏- 2 كوب ماء مثلج

‏- ½ كوب عصير الليمون

طريقة التحضير:

ضعي في الخلاط الكهربائي البطيخ والماء واخلطي جيدا.

اضيفي الليمون والفراولة الى الخلاط واخلطي المزيج مرة أخرى حتى تمام الاختلاط.

ضعي السكر واخلطي مرة أخرى.

ضعي العصير في أكواب التقديم وقدميه باردا.