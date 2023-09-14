عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب المناعة.. أسرع طريقة عمل عصير البطيخ بالليمون والفراولة

طريقة عمل عصير البطيخ
طريقة عمل عصير البطيخ بالفراولة والليمون

يعد البطيخ من أشهر فواكه الصيف التي تساعد على انتعاش الجسم وترطيبه ويمكن استخدامه بطرق عديدة، كما يساعد عصير البطيخ بالفراولة و الليمون على تقوية المناعة ويحمي من الأمراض والوقاية من الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا ، لذا نقدم إليكم طريقة تحضيره.
 

طريقة عمل عصير البطيخ بالفراولة والليمون:


المقادير:

‏-  8 كوب قطع بطيخ منزوعة البذر
‏-  1 كوب فراولة مقطعة نصفين
‏-  1 كوب سكر ابيض
‏-  2 كوب ماء مثلج
‏-  ½ كوب عصير الليمون

طريقة التحضير:

ضعي في الخلاط الكهربائي البطيخ والماء واخلطي جيدا.
اضيفي الليمون والفراولة الى الخلاط واخلطي المزيج مرة أخرى حتى تمام الاختلاط.
ضعي السكر واخلطي مرة أخرى.
ضعي العصير في أكواب التقديم وقدميه باردا.

عصير البطيخ الليمون الفراولة مشروب البطيخ مشروب المناعة سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

موضوعات متعلقة

حافظوا على تناولها.. أطعمة تؤخر ظهور ملامح الشيخوخة

بعد انتشارها بين النساء.. أضرار كارثية يسببها تدخين الشيشة.. تعرف عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم

بعد تحذير هيئة الدواء.. تعرف على مخاطر القطرة المغشوشة.. تسبب أضرارا كارثية

بعد وفاة عروس الفيوم.. أضرار كارثية للشعرية الجاهزة على الصحة.. احترسوا

في البيت أحلى.. أسهل طريقة لعمل حلوى المولد

بالطعم الايطالي العربي .. أفضل طريقة لعمل الباناكوتا بالتمر

من غيرها متكملش فرحة المولد.. أسرع طريقة لعمل حلوى جوز الهند

ترشيحاتنا

مطالبات في الكونجرس بالتحقيق مع إيلون ماسك .. لهذا السبب

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

مصطفى مراد : حدة السحابة السوداء انخفضت بنسبة 30% عن الأعوام السابقة

احذر .. مفاجأة غير سعيدة للبلطجية

كم عدد السنن الرواتب يوم الجمعة.. وما هو فضلها؟

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ