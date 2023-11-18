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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 2023/11/19: أنت في المكان المناسب

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 19نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

برج العذراء 19-11-2023 على الصعيد العام

لأفكار التي تنبع من أعماقك يمكن أن تزيد من خيالك. ربما تتدفق أفكار المقالات أو القصائد أو اللوحات أو الموسيقى إلى عقلك على شكل موجات. قد ترغبين في البقاء في المنزل لتطويرها، على الرغم من أنكِ قد تأخذين صديقاً واحداً، أو ربما شريككِ، إلى موضع ثقتكِ. إبقاء الأفكار القادمة! قد تعني لكِ المزيد لاحقاً.

برج العذراء 19-11-2023 على الصعيد المهني

أنتِ في المكان المناسب في الوقت المناسب. لديكِ كل ما تحتاجينه، لذا توقفي عن الشكوى. ليس هناك سبب يجعلكِ تشعرين بالانزعاج أو الاستياء أو الغضب. لديكِ قوة عظيمة في راحة يدكِ. استفيدي من هذا الوقت الثمين.

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برج العذراء 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

ستستفيد من اغتنام أي فرصة تتاح لكِ للتعبير عما تشعر به تجاه علاقتكِ الحالية. ليس من المعتاد أن تتاح لكِ الفرصة للتحدث بعمق عن بعض القضايا التي قد تؤدي إلى الشعور بالانفصال. لديكِ الكثير للمناقشة. ومن المؤكد أن الأمر يستحق كل هذا الجهد، حيث أن شراكتكِ (الحالية أو المستقبلية) لا تزال لديها الكثير من الأميال.

برج العذراء 19-11-2023 على الصعيد الصحي

يمثل جانب اليوم ظروفاً صعبة داخل الصداقات في الوقت الحالي. يتم اكتساب قدر كبير من المنظور من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وربما تحتاجين إلى التركيز على جسمكِ بدلاً من الرد على سوء التواصل، وما إلى ذلك. إن الحفاظ على اللياقة البدنية والتناغم يستغرق وقتاً وتركيزاً، وهذا يمكن أن يفيد علاقاتكِ لأنه يمنحكِ الوقت للتفكير في الأمر. الصراع أثناء الاعتناء بنفسكِ. إذا اعتنى الجميع بأنفسهم بشكل أفضل، سيتحول التركيز إلى الاحتفال بما ينجح في العلاقة، بدلاً من التذمر بشأن ما لا ينجح.

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