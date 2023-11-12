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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء حظك اليوم الأحد 2023/11/12.. تخلص من الطاقة السلبية

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج العذراء اليوم الأحد مهنيا 12 نوفمبر  2023

 

حافظ على التواصل بشكل قوى بينك وبين زملائك فى العمل فالتواصل مفتاح لحل المشكلات التى تقابلكم فى الفترة الحالية، وأيضاً خلال ساعات العمل، وحاول أن تتناقش مع مديرك فى أى فكرة تريد تنفيذها.

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برج العذراء اليوم عاطفيا

اهتم بالتفاصيل التى تخص شريك حياتك، وحاول أن تكون له مسكنا وأمانا وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة واعطه الفرصة للتحدث فى الأمور التى تتسبب له فى الشعور بالإزعاج والقلق.

 

برج العذراء اليوم صحيا

تناول الكثير من الأكلات الصحية وحاول أن تبتعد عن تناول الأطعمة الدهنية، ويفضل أن تراقب وزنك فى الفترة الحالية، وحاول أن تتناول كميات كبيرة من المياه.

برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأنك تكون الفترة المقبلة هى أفضل فترات حياته، عليه أن يحاول استغلال طاقته الإيجابية ويعبر عن حبه لشريك حياته.

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