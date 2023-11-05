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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.. أمورك ستكون على ما يرام

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

كن حذرا فتكفيرك اليوم غير واضح وعقلك مشتت، ولكن لا تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. في الحقيقة، ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب أو ستكون كل أمورك على ما يرام. لا تظن أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون عقلانيا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

لا تعيش طوال الوقت على مكاسب الماضي، وفكر خلال هذه الفترة في تحقيق مكاسب أخرى في المستقبل حتى تشعر بالنجاح والتفوق طوال الوقت.

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برج الحمل اليوم صحيا

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالملح، وأحرص على شرب الماء أغلب الوقت حتى ترطب جسمك وتشعر بالحيوية والنشاط.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يسعى لتحقيق حلمه، ويتخلص من السمنة التي يعانى منها باتباع تمارين رياضية بشكل يومي.

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