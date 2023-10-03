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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: أنت محط للأنظار وتتخذ كقدوة

برج القوس
برج القوس

 برج القوس من الأبراج التى تتميز بالحساسية الشديدة والمشاعر المرهفة والذكاء الشديدة.

نستعرض لكم أهم توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي


برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023


الأجواء هادئة ولذلك لديك القدرة على إنجاز أي مهمة. تشبه اليوم الفراشة فلا يستطيع أي شخص أن يقف في طريقك. استفد من الطاقة الإيجابية ومن المعلومات التي تكتسبها من بعض الأشخاص او من مصادر مختلفة.

برج القوس اليوم مهنيا

تعلم لغة جديدة، لتكون قادر على التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة لمزيد من تبادل المعلومات حتى تنقل عملك للخارج وتفيد شركتك، وتكون محط الأنظار ويتخذك الجميع قدوة.


برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

تعرف على الشخص الذى تشعر معه بالانجذاب ولا تخاف من الرفض، إذا كان يشعر بك ستجده سعيد لأنك تحدثت معه، وكن واثق من نفسك وبقدراتك لتعيش حياة أسرية جيدة.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تقلل من تناول الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية، ومارس الرياضة بشكل منتظم، مع تنظيم مواعيد النوم للشعور بالراحة والاسترخاء.

 

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