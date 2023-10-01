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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعي تحطي ملوخية وكوارع.. أطعمة صحية في لانش بوكس طفلك كل صباح

أطعمة صحية ضعيها
أطعمة صحية ضعيها فى اللانش بوكس لطلاب المدارس

مع بدء العام الدراسي الجديد والعودة للحيرة تتسائل الأمهات كل يوم ماذا أضع لطفلي في اللانش بوكس وما هي أفضل الوجبات الصحية المناسبة له؟ تبحث الكثير من الأمهات على أفكار لانش بوكس للمدرسة  للحصول على العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها لتلبية احتياجاته اليومية ومنحه الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة ويساعده على التركيز.

 نقدم لكي أفضل الأطعمة الصحية التي يمكن وضعها في اللانش بوكس حتي لا تضطر بعض الأمهات إلي وضع ملوخية وكوارع للأطفال كما حدث قبل ذلك وننشر هذه الأطعمة وفقا لموقع healthy children.


البروتينات: احرصي على احتواء وجبة طفلك المدرسية على بروتين قليل الدسم مثل الدجاج أو التونة أو السلمون أو الجبن قليل الدسم ،ومن البروتينات التي يمكن وضعها في اللانش يوكس، التونة.

الفواكة والخضروات: تحتوي جميع أنواع الخضروات على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي لممارسة المهام المطلوبة منه، ولكن يفضل تجنب الإفراط في كميات الفاكهة عند وضعها في اللانش بوكس، إذ إن أنواع كثير تحتوي على نسب عالية من السكر، وهذا يؤثر على تركيز الأطفال.

الجبنه القريش : مفيدة ومناسبة للأطفال الصغار، يمكنك وضعها لطفلك في اللانش بوكس مع إضافة الخضروات التي يفضلها ، لأنها تحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية، كما أنها خالية من السكريات أو النشويات

الشوفان: يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي يحتاجها الطفل في المدرسة، ويمكن الحصول عليه في اطعمه كثيرة بسكوت بتلشوفان وغيره كما أنه لا يساعد في ارتفاع سكر الدم بشكل كبير، خاصة للأطفال التي تعاني من مرض السكري، ويمكنك إضافة الزبادي له ولكن دون سكر.

النشويات: تمد النشويات الجسم بالطاقة والنشاط، وتساعد طفلك على الشعور بالشبع والتركيز، كما أنها تعزز المناعة، مثل البطاطس المشوية في الفرن مع  اضافة التوابل والأعشاب.

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