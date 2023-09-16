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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة نأكلها جميعاً تسبب الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

أطعمة خطيرة على البنكرياس
أطعمة خطيرة على البنكرياس

ارتفاع نسبة السكر في الدم من أخطر الأشياء التي تواجه العديد من الأشخاص خصوصا الذين يعانون من أمراض السكري وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو أنه لا يمكن السيطرة عليه في بعض الأحيان، إلا أن هناك طرقا للتحكم في مستويات السكر في الدم.. لذلك نرصد أسوأ الأطعمة التي تؤثر على نسبة السكر في الدم … وفقا لموقع Health Shots


أطعمة خطيرة على البنكرياس:


يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية إلى إحداث إرتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم.  المتحولة بسبب الزيت المستخدم في القلي.

يمكن أن تساهم الدهون المتحولة في مقاومة الأنسولين، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في الدم.

تقول "كليفلاند كلينك" إن الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن وتطور الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ،وفقا للمجلة الاسكندنافية للغذاء والتغذية، يمكن أن تزيد الدهون المتحولة مقاومة الأنسولين لدى الشخص إذا كان مصابا بداء السكري من النوع 2.
يمكن أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم لأن الأنسولين هو أحد أهم الهرمونات في تنظيم مستويات السكر في الدم.

قد يكون الحد من الدهون المتحولة أمرا صعبا نظرا للعدد الهائل من الأطعمة التي تحتوي عليها، مثل العديد من المخبوزات المصنعة، ووجبات المجمدة، والفشار، والسمن، والأطعمة المقلية.

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن زيادة استهلاك الأطعمة المقلية أدت إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري

البطاطس تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، يقول الباحثون إن ذلك يعتمد أيضا على كيفية تحضيرها.


البطاطس المحضرة مهروسة أو مقلية سيكون لها تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم لديك من تلك المخبوزة أو المسلوقة.

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