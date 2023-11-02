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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخاريف.. طبيب يكشف عن أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات ويعتقدون أنها صحيحة

سخونه الطفل
سخونه الطفل

في كل بيت مصري هناك بعض المعتقدات والعادات الخاصة بالأكل والشرب والمرض المتعارف عليها ويتوارثها جيل بعد جيل حتى أصبحت مسلمات بديهية مثل أن الشخص الذي يعاني من الحمي لا يأكل البيض والسمك، وعادات أخرى كثيرة يعتقد الكثيرون انها صحيحة لكنها في الحقيقة عكس ذلك.

ونشر  الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال  وحديثي الولادة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عدد من النقاط والعادات وأطلق عليها تخاريف طبية حذر منها الأمهات والآباء الذين يقعون فيها.

وكتب عبر صفحته هناك تخاريف غير طبية خطيرة يعتقد الكثيرون أنها صحيحة وقد تؤدي إلى مشاكل صحية لهم ولأطفالهم وقال من هذه التخاريف:-

- الطفل عندما يسخن  لا يأكل سمك و بيض و زبادي و عدس و موز.

- اللبن مع السمك يسمم و الدوا فى اللبن يسبب الوفاة.

- الليمون والبرتقال ممنوعين رغم ان الكحة علاجها الاساسي والبرد ايضا هو  فتامين سى.

 
- الطفل إذا لم يأكل  قبل 3 شهور هيكره  الأكل لكنه في الحقيقة سيكره  نفسه.

 

- الطفل اذا أخد التطعيم و لم يحدث سخونة معني ذلك ان التطيعيم ليس له مفعول ويجب اعادته مرة أخرى.

- إنك تعطي كالسيوم بدل فتامين د  لأن اللبن به كالسيوم  والزيادة بتترسب فى الكلى وليس صحيحا انها تساعد علي ظهور الأسنان مبكرا.

- إعطاء  فتامين د النشط بدل فتامين د ده على اساس ان الغالى تمنه فيه وكده  دى مش شنطة دى جسم انسان.

- الطفل اللي عنده اسهال ميرضعش ومياكلش علشان الإسهال يقف كده عمره هو اللى حيقف، عوضى بسوايل كتير و اكل مش سفن اب واستسهال.


-الطفل بيتعود على جلسات البخار وان البخاخات رجس من عمل الشيطان  ..هذه أحدث وأفضل علاج لحساسية الصدر.

-علاج الصفرا لمبة نيون ودوا ، لكن  علاجها.

- اللبن مش بينزل قبل ٣ أيام  فيتم إعطاء الطفل لبن صناعي وماء بسكر.. مش ناقص غير انك تعمليله كوباية شاى.

اللبن موجود بس قليل وده كافى لاحتياجاته وحجم معدته ده غير اهميته .

إذا مرت عليكي  امرأة ترتدي سلسلة او زوجها مزعلها لبنك ينشف ...كلام ليس له معني ولا تفسير  لان اللبن بيتم افرازهة عن طريق هرمون فى المخ ويجب ان يكون لديكي ثقة فى نفسك لأن حالتك النفسية هنا هى الأساس.

-اللبن الصناعي يتناوله الطفل  قبل سنة لكن البقرى بعد عام الاتنين واحد لبن و بقرى زى بالظبط كلمة سنة وعام.

حمى أخطاء شائعة السخونية البرد الآباء الامهات الأطعمه

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