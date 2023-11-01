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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اعلان مي عز الدين عن مرض والدتها..تعرف علي تفاصيل المرض

مي عز الدين
مي عز الدين

أعلنت الفنانة مى عز الدين عن تعرض والدتها لازمة صحية.

وقالت إن والدتها تعانى من قصور فى وظائف الكلى من فترة، وكانت تحتاج إلى العلاج السريع.

وقالت مى عز الدين، فى لقاء ببرنامج et بالعربى، إن "مرض والدتى كان يحتاج إلى قرار سريع، هو ما تم اتخاذه قبل سفرى إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواج اصطناعي"، وكان هناك حلان؛ الأول عملية زرع كلى والثاني غسيل الكلى، وتم الاستقرار على غسيل الكلى مع الأطباء، وبالفعل أجرته أول مرة قبل سفرى بأيام قليلة، وقامت بعد ذلك بإجراء نفس الأمر عدة مرات أثناء تواجدي بالسعودية، وهى الآن بحالة صحية جديدة".  ووفقاً لموقع healthdirect نرصد  اهم المعلومات عن مرض قصور الكلى المزمن


ما هو مرض الكلى المزمن؟

هو مجموعة من الامراض تتسبب في  خلل في الكلى فلم تعد تستطيع القيام بوظائفها، مما يؤدي إلى تراكم مخالفات الجسم في الدم. إذا تطورت هذه الأمراض قد تصل إلى عجز الكُلى التام في ما يعرف بالفشل الكلوي. يحتاج مريض الفشل الكلوي إلى إجراء غسيل كلوي  بصورة دورية للتخلص من مخلفات الجسم.

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ما أعراض أمراض الكلى المزمنة؟
قد لا يبدو على مريض الكُلى أي أعراض؛ لأن الجسم لديه القدرة على التكيف مع انخفاض كفاءة الكُلى في البداية. تُكتشف إصابة المريض المُبكرة بالمصادفة عند إجراء تحليل روتينية مثل اختبار الدم المعملي أو تحليل عينة من البول.

قد تبدو على المريض أعراض مثل تورم الأطراف، ونقص في عدد مرات التبول، أو قصر النفس.

يساعد التشخيص المُبكر على إنقاذ الكُلى، وعلاجها بالأدوية، ومنع تدهور حالتها إلى الفشل التام.

إذا لم يٌكتشف المرض يبدأ مع مرور الوقت ظهور تلك الأعراض:

الأرق المستمر.
الإحساس بالإرهاق.
تورم العينين.
الصداع.
جفاف الجلد.
تقلصات العضلات.
ظهور دم في البول.
تورم الكاحلين أو الأطراف نتيجة عدم قدرة الجسم على التخلص من المياه الزائدة.
الإحساس بالغثيان والميل للقيء.
زيادة عدد مرات التبول أثناء الليل.
ألم الصدر.
ارتفاع ضغط الدم.
عدم القدرة على التركيز.
الحكة الجلدية والرغبة في الهرش.
قصر النفس.
ضعف الانتصاب عند الرجال.
ما أسباب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة؟
تتعدد الأسباب التي يمكن أن تنتهي بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة منها:

أمراض السكري من النوع الأول والثاني.
ارتفاع ضغط الدم.
خلل في أجزاء من الكُلى مثل:
- التهاب كبيبات الكُلى .

- التهاب الكلى الخلالي  .

مرض التكيس الكلوي.
انسداد المجرى البولي

مي عز الدين والدتها أمراض قصور الكلى المزمن أعراض مرض الكلى المزمن أمراض قصور الكلى المزمنة

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