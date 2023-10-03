بعد نصيحة الأطباء لبسمة وهبة بإجرائها.. معلومات صادمة عن زراعة المعدة

كشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة، أنها خضعت لعملية جراحية في لندن، لكن أبلغها أطباء ذوو خبرة بضرورة تركيب معدة جديدة، وأن إجراء هذه العملية يشكل خطراً على حياة الشخص، وعدم القيام بها يزيد من الخطر.

وأوضحت أن أحد الأطباء الرئيسيين طمأنها من خلال الإشارة إلى بعض العلاجات والأدوية التي من شأنها أن تساعدها على التعايش مع حالتها في هذا الوضع، على أن تتابع مع طبيب متخصص في التغذية العلاجية.

ونرصد كل المعلومات عن تركيب أو زراعة المعدة، وفقا لموقع Medical daily.



ما هي زراعة المعدة؟

زرع المعدة هو إجراء جراحي لاستبدال معدة مريضة بمُتبرع سليم من شخص متوفى، ولا تتم زراعة المعدة عادة بمفردها ولكن بالاشتراك مع أعضاء أخرى في البطن.

الزرع متعدد الأحشاء هو إجراء يتضمن استبدال معدة، البنكرياس، الكبد، الأمعاء الدقيقة أو الغليظة وربما الكلى.

متى تكون زراعة المعدة ضرورية؟

يتم إجراء عمليات زرع المعدة عادةً عندما تكون أعضاء الجهاز الهضمي الأخرى مريضة أيضًا ولا توجد طريقة أخرى لعلاجها.

بعض الأسباب التي قد يقترح طبيبك بها إجراء زراعة متعددة الأحشاء هي:

سرطان.

ورم خبيث مع تسلل داخل البطن.

أورام الغدد الصماء.

صدمة الأوعية الدموية في البطن.

تشوهات خلقية مختلفة.

مع أي عملية زرع عضو ، تحتاج إلى تناول الأدوية المضادة لرفض العضو المزروع لبقية حياتك، وهناك أيضًا عدد لا بأس به من المضاعفات المحتملة.

هناك العديد من أنواع مشاكل المعدة، ولكن زراعة المعدة في حد ذاتها ليست ضرورية من الناحية الطبية، هذا لأنه بقدر ما يصعب تخيله، يمكنك العيش بدون معدة.

قد تتطلب بعض الحالات، مثل سرطان المعدة، الإزالة الجزئية أو الكاملة للمعدة، وإذا لم ينتشر السرطان خارج المعدة، فلا داعي لإزالة أعضاء البطن الأخرى.