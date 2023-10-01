بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للمطربة سومة بعد إصابتها بمرض نادر

في أول ظهور لها بعد غياب طويل بسبب إصابتها بمرض نادر، تحاملت المطربة سومة على نفسها لتكون بجوار زوجها المايسترو مصطفى حلمي، المرشح إلى مقعد نقيب الموسيقيين.

وكشفت سومة، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بخلل في الغدة النكافية بالمخ، وهو ما عرّض كل أعضاء جسمها للتلف، فدخلت الى العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة أن هذا المرض من الأمراض المستعصية التي يصعُب الشفاء منها.

وقالت سومة: أنا الحمد لله أحسن شوية.. وذلك وفقا لما جاء في موقع Medicalxpress نعرض لكم أهم المعلومات عن مرض الغدة النكافية

ما هي الغدة النكافية

هي غدة لعابية تقع بين الفك والأذن، يحدث التهاب أو تورم هذه الغدد بسبب فيروس، قد يكون: النكاف، الهربس، أو إبشتاين بار. أو بسبب التهاب بكتيري، مشاكل الأسنان، حصوات في غدد اللعاب، السكري، أو نتيجة أورام. إذا كان لدي الشخص المصاب شعور غير عادي أو مؤلم أحيانا بالقرب من الاذن.

التهاب الغدد النكافية:

التهاب الغدد النكافيةالتهاب الغدد النكافية من الأمراض الفيروسية التي تصيب الغدد النكافية، إذ تعد الغدد النكافية من الغدد اللعابية الواقعة خلف الخدين بين الفك والأذن والمسؤولة عن إفراز اللعاب في الفم.

ومن أبرز أعراضها حدوث انتفاخ كبير في تلك الغدد مع ظهور ألم مزعج، بالإضافة إلى صعوبة البلع والكلام.



أسباب التهاب الغدد النكافية:

من أهم أسباب التهاب الغدد النكافيةأسباب التهاب الغدد النكافية هي الإصابة بفيروس يسمى النكاف، والذي يمكن أن ينتقل بسهولة كبيرة من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب أو النفس أو إفرازات الأنف.

ينبغي على الأطفال أخذ الحيطة والحذر حتى لا يصابوا بذلك الفيروس، نظرًا لكونهم من أعلى الفئات إصابة بفيروس النكاف.

يمتلك الفيروس فترة حضانة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ العدوى من دون أعراض، لذلك ينبغي الالتزام بأخذ اللقاح الروتيني وعدم إهماله.

الأعراض المصاحبة لأمراض الغدة النكافية

تختلف الأعراض باختلاف المسبب، لكن هناك أعراض مشتركة فد تنبهك لوجود مشكلة في الغدد اللعابية ومنها الغدة النكافية مثل:

حمًى.

الإحساس بوجود كتلة مؤلمة في منطقة الغدة المصابة، ويزداد الألم عند البلع.

ألم في العضلات.

الإحساس بالتعب والوهن العام

ألم في مكان الالتهاب.

الصداع.

جفاف الفم أو جفاف العين.

الشعور بالتعب.

فقدان الشهية.

غدد نكافية شديدة الرقة.