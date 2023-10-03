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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر نحافة بسمة وهبة.. أشهر أمراض المعدة| تعرف عليها

الاعلاميه بسمه وهبه
الاعلاميه بسمه وهبه

اعتاد متابعو  الإعلامية بسمة وهبة على ظهورها بمظهر جذاب وجسم رشيق؛  لكن  ظهرت في الفترة الأخيرة خلال برنامجها بخسارة وزن ملحوظة وقالت الإعلامية بسمة وهبة  .. بخس بشكل مش طبيعي بعدما خصعت لتلك العملية منذ أربعة سنوات، واديمًا الناس بتسألني خسيتي ازاي وقوليلنا النظام الغذائي، وأنا بقولهم ربنا ما يحكم عليكم المرض.

 

وكانت بسمة وهبة  قد عانت  من مشاكل صحية في المعدة أدت إلى إصابتها بنزيف حاد ، وقالت إن هذا المرض النادر هو سرطان يسبب بعض الأعراض مثل: الضعف والدوخة والإغماء والضغط ونتيجة لذلك انتقلت إلى لندن لإجراء فحوصات طبية.وبحسب المصدر المقرب، فإن بسمة وهبة تستعد لمتابعة هذا العلاج لمدة ثلاثة أشهر بشكل تجريبي..ووفقا لموقع Health remediez نعرض لكم معلومات عن أهم الأمراض التي تصيب  المعدة


أمراض تصيب المعدة:
يوجد العديد من الأمراض التي قد تؤثر على المعدة:

سرطان المعدة:

تبدأ الخلايا السرطانية في الظهور داخل الجسم سواء كان في جسم المعدة ذاته أو في المريء ،غالبا يصيب سرطان المعدة الأشخاص فوق سن الخمسين كما يحدث عادةً التباس بين الإصابة بسرطان المعدة وأمراض المعدة الأخرى بسبب تشابه أعراضه مع العديد من الأمراض المختلفة، مما يؤخر خطوة اكتشافه، ولهذا يعاني معظم المرضى من تدهور الحالة الناتج عن الاكتشاف المتأخر.


التهاب المعدة:

يُعرف تآكل الطبقة التي تحمي المعدة، الذي قد يحدث فجأة أو تدريجيًا بالتهاب المعدة. ينتج هذا التآكل بسبب مهاجمة عصارة المعدة للطبقة الداخلية للمعدة مما يؤدي إلى تدميرها والتهابها.


قرح المعدة:

قرحة المعدة تنتج عن خلل أو تقرح الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء.

قد يعود حدوث الإصابة بقرحة المعدة إلى ،الإصابة بالبكتيريا الحلزونية ،تناول المسكنات غير الستيرويدية فترة طويلة مثل: الأسبرين.

جرثومة المعدة:

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا تعرف بالبكتيريا الحلزونية وتعيش في الجهاز الهضمي في جسم الانسان. لا تُعد البكتيريا الحلزونية ضارة في معظم الأوقات، لكن في بعض الأحيان تبدأ في مهاجمة جدار المعدة، كما تُعد هي السبب الرئيسي في الإصابة بمعظم القرح التي تظهر في المعدة والأمعاء الدقيقة.


عسر الهضم:

لا يعد عسر الهضم مرضًا مستقلًا بذاته، لكن يُعامل على أنه عَرض يلازم بعض الأمراض المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي.


تؤدي العوامل الآتية لمعاناة الفرد من عسر الهضم،تناول الطعام بكميات كبيرة فوق قدرة المعدة على التحمل،تناول الطعام دون مضغه.النوم أو الاستلقاء مباشرةً بعد تناول الطعام ،تناول المأكولات الدهنية أو الحارة.


الإسراف فى المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
التدخين.الإرهاق العصبي، التوتر.

بسمة وهبة سر رشاقتها أمراض المعدة التهاب المعدة قرحة المعدة عسر الهضم

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