عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شعاع ليزر يتوجه من الفضاء إلى الأرض.. هل مصدره الكائنات الفضائية؟

صدى البلد

لقد ضرب الأرض مؤخرًا شعاع ليزر من مسافة تزيد عن 10 ملايين ميل، ولكن هذا الليزر غير ضار، وتقول وكالة ناسا  الأمريكية لعلوم الفضاء إن الكائنات الفضائية ليست مسؤولة عن ذلك.

فقد تم إرسال الليزر نحو الأرض بواسطة مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، والتي تبعد حاليًا أكثر من 10 ملايين ميل (16 مليون كيلومتر) عن الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

عددها كبير.. بقع غامضة تظهر على سطح الشمس

txt

بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

ويعتبر شعاع الليزر القادم إلى الأرض أبعد من القمر بـ 40 مرة، وتأمل ناسا أن تسمح التكنولوجيا الجديدة لرواد الفضاء في مهمات مستقبلية بإجراء مكالمات فيديو بالأرض من أماكن بعيدة مثل المريخ.

كان هذا أول اختبار، أو أول ضوء، لنظام الليزر للاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC)، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الليزر لإرسال بيانات من مكان أبعد من القمر.

وتقول وكالة ناسا إنها تريد استخدام التكنولوجيا التي تم اختبارها هنا لبناء شبكة اتصالات في الفضاء، تمامًا مثل شبكة كابلات الألياف الضوئية المستخدمة على الأرض.

تركب DSOC مع المركبة الفضائية Psyche بينما تكمل رحلتها البالغة 2.2 مليار ميل (3.6 مليار كيلومتر) إلى الكويكب 16 Psyche الواقع بين المريخ والمشتري.

في الطريق، ستكمل Psyche التحليق بالقرب من المريخ، مما يمنح مهندسي ناسا فرصة لمعرفة ما إذا كانت بعثات المريخ المستقبلية يمكنها استخدام الليزر للبقاء على اتصال مع الأرض.

txt

يدمرون العالم.. الأغنياء وراء الاحتباس الحراري

txt

كارثة في حق الصغار.. ولادة طفل يعاني من الجوع كل ثانيتين

وقالت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مقر ناسا: "إن تحقيق الضوء الأول هو أحد المعالم الهامة العديدة لـ DSOC في الأشهر المقبلة".

وأضافت كورتيس أن الاختبار يمهد الطريق أمام "اتصالات ذات معدل بيانات أعلى قادرة على إرسال معلومات علمية وصور عالية الوضوح وبث الفيديو لدعم القفزة العملاقة التالية للبشرية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

موضوعات متعلقة

عددها كبير.. بقع غامضة تظهر على سطح الشمس

بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

لقطات غير مسبوقة.. ناسا تكشف عن أسرار قلب مجرة درب التبانة

يدمرون العالم.. الأغنياء وراء الاحتباس الحراري

كارثة في حق الصغار.. ولادة طفل يعاني من الجوع كل ثانيتين

نقوش تكشف سر عن آخر أيام الإسكندر الأكبر

الأرض في مأزق.. أكثر من 32000 كويكب يهددون كوكبنا

بشأن البشر القدماء.. اكتشاف يغير مجرى التاريخ| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد معاداته لـ فلسطين.. شرطة نيويورك توقف مسئولا سابقا في إدارة أوباما

مورينيو والأفضل.. أندية السعودية تتجه للتعاقد مع لاعبين بالدوري الإيطالي

بينهم حجازي.. اتحاد جدة يرسل قائمته الأولية لبطولة كأس العالم للأندية

الاتحاد الأوروبي يشكر مصر وقطر وأمريكا على الوساطة بشأن صفقة الأسرى

تويوتا تبدأ ثورة بطاريات الحالة الصلبة في آلاف المركبات الكهربائية

ناقد رياضي: لاعبو الأهلي لديهم حالة تشبع ويجب التعامل معها نفسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر.. الجوافة تحميك من أمراض خطيرة

انتشر في كل بلد.. منظمة الصحة تحذر من هذا الفيروس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الحمام؟

جيب غريب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ